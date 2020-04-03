Калуга, 3 апреля, 2020, 19:24 — ИА Регнум. При отделе по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии открылась горячая линия помощи людям, находящимся в самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 3 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Епархия окажет помощь пожилым людям, находящимся в самоизоляции

Волонтеры епархии организуют закупку и доставляют продукты, лекарства, средства личной гигиены, а также помогают в решении других срочных нужд (оплата мобильной связи, интернета, услуг ЖКХ).

В храмах организованы службы по оказанию помощи прихожанам и всем нуждающимся, кто обратится за помощью. Подобная схема поддержки существует давно, однако в сегодняшней непростой эпидемиологической обстановке помощь добровольцев особенно ценна, — сообщили в епархии.