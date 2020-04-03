Кострома, 3 апреля, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Костромской области выделили 25 миллионов 240 тысячи рублей на дополнительные выплаты врачам, оказывающим помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение 2 апреля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Источником дополнительного финансирования является резервный фонд Правительства РФ.

Объем денежной помощи рассчитывался исходя из количества человек, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в конкретном субъекте Российской Федерации. Для сравнения, на эти цели соседней Ярославской области выделили 50 миллионов 662 тысячи рублей, Нижегородской — 121 миллион 250 тысяч рублей, Ивановской — 38 миллионов 302 тысячи рублей. По размеру дотаций Костромская область на последнем месте в ЦФО.

Кроме этого, документ определяет размер надбавок, положенных медицинским работникам. Объём дополнительных выплат за помощь пациентам с COVID-19 зависит от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики и установлен в процентах.

Так, например, врачам «скорой» доплатят 80%, медикам, оказывающим специализированную медицинскую помощь больным в стационарных условиях 100%, младшему медицинскому персоналу, помогающему врачам-специалистам — 30%.

По данным Росстата за январь-сентябрь 2019 года средняя заработная плата работников младшего медицинского персонала в Костромской области составила 25 тысяч 147 рублей, врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование — 52 тысяч 538 рублей, среднего медицинского персонала — 26 тысяч 867 рублей.