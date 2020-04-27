17:56 06.04.2020

Человечество рискует столкнуться с ситуацией, когда бороться с вызванными коронавирусом осложнениями будет просто нечем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя карантинные меры, предпринятые многими странами мира.

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Подробности в материале: Задавить коронавирус можно за три месяца — Анатолий Вассерман

18:15 06.04.2020

Мировая экономика выйдет из потрясений, вызванных распространением коронавируса, существенно менее интегрированной, чем была прежде, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

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Читайте также: Вассерман объяснил, как мировая экономика переболеет коронавирусом

18:20 06.04.2020 Переговоры стран G20 по поводу ситуации с нефтью состоятся 10 апреля, пишет 6 апреля Financial Times. Приводится комментарий главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. Он заявил, что сейчас, в условиях избытка нефти, государства G20 должны «обеспечить и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках».

18:20 06.04.2020 Переговоры стран G20 по поводу ситуации с нефтью состоятся 10 апреля, пишет 6 апреля Financial Times. Приводится комментарий главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. Он заявил, что сейчас, в условиях избытка нефти, государства G20 должны «обеспечить и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках».

18:27 06.04.2020 Грузия попала в число тех 38 стран, которым Европейский банк реконструкции и развития выделит в сумме 1 млрд евро на преодоление вызовов, стоящих перед экономикой в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕБРР в разделе Грузии. Читайте подробнее: Грузия попала в число 38 стран, которым ЕБРР выделит 1 млрд евро

19:04 06.04.2020 Дональд Трамп и Майк Пенс. (cc) The White House

19:37 06.04.2020 Правительство Италии согласовало программу поддержки предприятий страны государственными гарантиями по кредитам.Общая сумма поддержки составит 200 млрд евро. Гарантированы будут до 90% кредитных средств, ограничений по сумме выплат или по видам бизнеса не предусмотрено. Кроме того, правительство Италии намерено поддержать и национальный экспорт — в том же объеме (200 млрд евро) и также посредством государственных гарантий. Об этом: Власти Италии поддержат бизнес госгарантиями на 200 млрд евро

19:43 06.04.2020 Администрация компании-оператора римских аэропортов сообщила о закрытии всех терминалов основного аэропорта столицы — «Фьюмичино», исключением будет лишь терминал В.Почти все национальные и международные рейсы отменены, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток «Фьюмичино» снизился на 95%, пояснили в администрации. Ранее в Риме и Милане были полностью закрыты «вторые» аэропорты — «Чампино» и «Линате» соответственно, все рейсы были переведены в основные аэропорты двух столиц — «Фьюмичино» и «Мальпенсу». Читайте подробнее: В аэропорту Рима работает один терминал: пассажиропоток снизился в 20 раз

19:50 06.04.2020 Мировые цены на нефть снижаются в ходе торговой сессии 6 апреля на Лондонской бирже. Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,31 (3,84%), до $32,80 за баррель. Ранее в ходе торгов марка держалась на уровне $33−34 за баррель.

19:56 06.04.2020 Рынок отреагировал на заявления чиновников Белого дома о вероятной «стабилизации» ситуации с коронавирусом в США. Тем не менее эпидемия продолжается — в стране выявлены уже 338 995 заболевших COVID-19, погибли 9683 человек. Об этом: Индексы Уолл-стрит выросли на 5%, Dow Jones вернулся к 22000 пунктов

20:08 06.04.2020 Мировой рынок нефти продолжает находиться под давлением глобального спада из-за пандемии коронавируса, к настоящему моменту 6 апреля нефть Brent потеряла около 4%, WTI — около 7% цены. Июльские фьючерсы Brent находятся в минусе на $1,45 (4,25%), на отметке $32,66 за баррель. Диапазон Brent составляет $30,68 — $34,24 за баррель.

21:13 06.04.2020 Объявление о мерах для помощи экономики сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 108 трлн иен (почти $1 трлн) составляет около 20% ВВП страны. Подробности в материале: Правительство Японии выделит $1 трлн для поддержки экономики

22:27 06.04.2020 Отчёт, опубликованный китайской компанией Manbang Group, одной из ведущих платформ грузовых перевозок, свидетельствует о быстром восстановлении грузового транспортного сообщения в стране и росте его масштабов,сообщает 6 апреля Синьхуа. За март уровень и объемы активности перевозчиков грузов увеличились на 47% по сравнению с февралём, а объём заказов вырос почти на 90%. На 83% в годовом исчислении возросли масштабы сельскохозяйственных перевозок, удельный вес которых на платформе превысил 11%.

23:00 06.04.2020 Крупнейшая авиакомпания региональных перевозок Аляски, RavnAir, объявила о банкротстве. Авиакомпания уже прекратила полеты всех 72 самолетов и уволила практически всех сотрудников. Читайте также: Главная авиакомпания Аляски объявила о банкротстве

23:14 06.04.2020 К концу сессии индекс Dow Jones вырос на 1627,46 пункта (7,73%), до 22 679,99 пункта. Диапазон торгов индекса составил от 21 693,63 до 22 783,45 пункта. Подробности в материале: Индексы Уолл-стрит зафиксировали крупный рост к концу торгов

23:37 06.04.2020 Из-за сложной экономической ситуации президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил сократить планы по возведению новых многоквартирных домов. Об этом: «Денег нет»: президент Туркмении приказал урезать строительную программу

23:51 06.04.2020 Нефть марки Brent отыграла часть потерь к завершению торговой сессии 6 апреля, однако нефть WTI все ещё находится в минусе примерно на 7%. Об этом: Нефть установилась выше $33 к концу торгов

23:53 06.04.2020 США и Канаду не пригласили на совещание стран ОПЕК+ в формате видеоконференции, которое назначено на 9 апреля — Bloomberg Об этом: Bloomberg: США и Канаду не приглашают обсуждать соглашение ОПЕК+

04:30 07.04.2020 Одна из самых крупных американских сланцевых компаний Whiting Petroleum недавно заявила о банкротстве. По данным Бадди Кларка, сопредседателя международной корпоративной юридической фирмы «Хейнс анд Бун» (Haynes & Boone), количество банкротств будет только увеличиваться, так как добыча сырой нефти растет, а спрос на нее падает. Кто-то обогащается в энергетической области — за наш счет, возмущается автор The National Interest. Ведь обогащаться за чужой счет могут только американцы. А их права на обогащение попраны Россией, убеждает он, выставляя Саудовскую Аравию, инициатора войны нефтяных цен, чуть ли не пострадавшей стороной. Цитата «ИноСМИ».

07:50 07.04.2020 Соединенные Штаты еще не решили, станут ли они сокращать добычу нефти или нет, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Читайте также: Трамп еще не решил, сокращать ли добычу нефти в США

07:53 07.04.2020 Власти провинции Хубэй, которая наиболее остальных в Китае пострадала от эпидемии нового коронавируса, намерена принять серию мер трудоустройства нищих жителей с нивелировать влияние эпидемии на жизнь людей, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: Пострадавший от коронавируса китайский Хубэй усилит борьбу с бедностью

08:11 07.04.2020 Рубль ускорил темпы роста благодаря восстановлению мировых фондовых индексов и четырехдневному повышению нефтяных котировок. Рубль закрывается в плюсе шесть дней подряд. Читайте также: Рубль ускорил темпы роста

08:57 07.04.2020 Цена на нефть марки Brent 6 апреля снизилась на 4,79%, до $33,27. Нефть подешевела из-за переноса встречи ОПЕК+ на 9 апреля. Читайте также: Нефть настроена пройти уровень $35

10:28 07.04.2020 На заседании коалиции правящих партий в Латвии достигнуто согласие о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране ещё на месяц. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, выступая перед журналистами после заседания коалиционного совета. Об этом: Режим ЧС в Латвии продлят до середины мая

11:36 07.04.2020 Стоимость новых машин в России в первом квартале 2020 года значительно увеличилась по сравнению с первым кварталом 2019 года. Читайте также: В России выросла стоимость новых авто

11:43 07.04.2020 Президент Туркмении поручил премьер-министру в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке частных производственных предприятий. Читайте подробнее: Президент Туркмении вынес последнее предупреждение вице-премьеру Гылыджову

11:49 07.04.2020 Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией, на которые ссылается агентство Bloomberg. Эр-Рияд требует от Москвы сокращения объёмов добычи нефти, причём больше всех остальных стран. Так, России «предложено» убрать с рынка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Именно эти объёмы стали камнем преткновения и причиной развала сделки ОПЕК+. Подробности в материале: Ультиматум Эр-Риярда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

11:54 07.04.2020 В Белоруссии необходимо создавать значительные запасы нефти и нефтепродуктов на «непредвиденные случаи». Об этом сегодня, 7 апреля, на совещании по проблемам распространения коронавируса заявил Александр Лукашенко. Читайте также: Лукашенко поручил запастись нефтью

11:55 07.04.2020 После пандемии коронавируса мир никогда не станет прежним, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщило 7 апреля издание «Левый берег». По его словам, реальные последствия пандемии станут понятны после того, как пройдёт пик заболеваемости. Читайте также: В мире идёт процесс деглобализации — спикер Рады

13:08 07.04.2020 В настоящее время разведывательные службы нескольких стран втянуты в перетягивание каната, чтобы перехватить жизненно важное медицинское оборудование для лечения своих граждан от смертельной коронавирусной инфекции и предотвратить ее распространение. Об этом 7 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio. Об этом: Спецслужбы мира охотятся за медицинскими масками — Sveriges Radio

13:11 07.04.2020 Состояние ста богатейших людей мира на фоне пандемии коронавируса уменьшилось на $408 за февраль и март. Такие данные шанхайской Hurun Institute приводит barrons.com. Самые крупные потери понёс французский миллиардер Бернар Арно, который контролирует компанию Louis Vuitton (LVMH). Его состояние сократилось примерно на $30 млрд. Основатель и глава Amazon Джефф Безос лишился $9 млрд, однако остался самым богатым человеком с состоянием в $131 млрд. «Последние два месяца уничтожили все богатство, созданное за последние два с половиной года», — говорится в докладе. Об этом: Сто богатейших людей мира потеряли $408 млрд за два месяца

13:16 07.04.2020 Христианские демократы, одна из самых влиятельных партий Швеции, входящих в Риксдаг, хотят, чтобы государство заплатило за привлечение ранее обученных работников сферы здравоохранения, которые теперь покинули ее и работают в других местах. Теперь становится понятно, что прошлые увольнения медиков и медсестер не оправдали себя, когда Швеция столкнулась с пандемией смертельной коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Швеции призывают усилить контроль над медициной

13:19 07.04.2020 В Швеции медицинские работники из частных медицинских компаний теперь могут вмешаться и поддержать общественное здравоохранение во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Такие шведские регионы, как Сконе и Стокгольм, уже набирают персонал из частного сектора. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Частных медиков подключат к борьбе с коронавирусом в Швеции

13:20 07.04.2020 Всего за одну неделю Шведское налоговое агентство получило почти 10 000 заявок на отсрочку таких налоговых выплат как НДС и взносы работодателей, пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Власти Швеции получили тысячи заявок на отсрочку налогов из-за COVID-19

13:22 07.04.2020 Кризисный пакет мер правительства Швеции, направленный на преодоление последствий коронавирусной инфекции, должен сохранить рабочие места, тем самым защитив десятки тысяч работников. Но имеющиеся свидетельства показывают, как компании обходят правила и увольняют сотрудников, несмотря на то, что рабочая нагрузка остается одинаковой. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Швеции наблюдаются массовые увольнения, несмотря на пакет мер властей

13:23 07.04.2020 Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на высшей ступени инвестиционного уровня «Aa2». Прогноз «стабильный» также не был изменен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей рейтингового агентства. Об этом: Агентство Moody`s сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Аа2»

13:34 07.04.2020 По итогам I квартала международные резервные активы Белоруссии сократились на 17,1% и составили на 1 апреля 2020 года $7,7865 млрд. Об этом сегодня, 7 апреля проинформировал Нацбанк Белоруссии. Читайте также: «Выгодная альтернативная нефть»: ЗВР Белоруссии сократились на 17%

13:41 07.04.2020 Экономика Литвы за одну неделю всеобщей изоляции теряет 0,5% годового ВВП, заявил сегодня, 7 апреля, в эфире государственной телерадиокомпании LRT министр экономики страны Вилюс Шапока. Учитывая, что ВВП Литвы в 2019 году составил более 48 млрд евро, одна неделя простоя литовской экономике стоит более 240 млн евро. Об этом: Названа сумма потерь литовской экономики за неделю простоя

13:42 07.04.2020 Максимум, что смогут сделать власти Киргизии для поддержки бизнеса — это продлить сроки выплаты налогов и социальных отчислений, но не более чем на три месяца. Об этом: Власти Киргизии отказались списывать предпринимателям налоги

13:44 07.04.2020 На какие именно статьи расходов планируется потратить деньги киргизские чиновники пока не сообщают. Читайте также: Власти Киргизии обещают направить $129 млн в бюджет и на борьбу с COVID-19

13:45 07.04.2020 В связи с карантинными мерами, ударившими по бизнесу, 46% польских компаний планируют снижение зарплат, а 28% собираются прибегнуть к увольнениям персонала. Такие данные приводит Польский экономический институт (PIE). Читайте подробнее: Почти половина польских компаний снижает зарплаты

13:52 07.04.2020 Россия получила приглашение от Организации стран — экспортёров нефти стать участников переговоров в формате ОПЕК+, на которых планируется обсудить меры по стабилизации рынка нефти. Об этом сегодня, 7 апреля, заявили в Министерстве энергетики РФ. «Да, мы получили приглашение. (Участие) подтверждаем», — приводит ТАСС слова представителя федерального ведомства. Читайте подробнее: Россия примет участие в переговорах ОПЕК+

14:01 07.04.2020 В Липецкой области, где выявлено уже более 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, к помощи в реализуемых регионом карантинных мероприятий присоединилась итальянская компания«Сэст-Лювэ». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, размер пожертвования в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка составил 700 тысяч рублей. Эти средства пойдут для приобретения медицинских препаратов и оборудования, а также — для ликвидации последствий распространения инфекции. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM почему итальянская фирма решила в такое непростое для Италии и России время начать оказывать помощь, её руководитель Франческо Дженнаро пояснил: «Россия стала первым государством, которое помогло Италии в период начавшейся эпидемии COVID-19. И когда инфекция начала распространяться по России, наши учредители с удовольствием оказали помощь». Читайте подробнее: Итальянский бизнес помог борцам с коронавирусом в Липецкой области

14:05 07.04.2020 Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует частично открыть свое предприятие в испанской Наварре. Читайте также: Volkswagen планирует частично возобновить работу завода в Испании

14:19 07.04.2020 Для возвращения показателей ВВП Италии на прежний (до пандемии) уровень уйдет два года, сказано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций Censis и Confcooperative.Введенные правительством Италии ограничения коснулись 2,3 млн предприятий (48,2% от всех, работащих в стране), в них работают 7,3 миллиона человек, общий объем их продукции и услуг оценивается в 1,321 трлн евро в год, отметили также эксперты. Об этом: На восстановление ВВП Италии уйдет два года — бизнес-ассоциации

14:20 07.04.2020 Туроператоры Италии опубликовали манифест, обращенный к правительству страны, с просьбой о поддержке отрасли.Туризм почти полностью остановлен из-за пандемии и введенных ограничений, а эта отрасль приносит Италии 13% ВВП, сказано в обращении.Участники рынка просят, в частности, полностью обнулить все налоги и обеспечить им доступ к кредитам. Подробности в материале: Туроператоры Италии просят правительство не брать с них налоги

14:24 07.04.2020 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) призвал человечество отказаться от санкционной политики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля. Подробности в материале: Глава комитета Госдумы призвал ЕС и США отказаться от санкций

15:02 07.04.2020 Все получатели двухмесячного пособия в Латвии на случай простоя, вызванного борьбой с пандемией COVID-19, смогут получить дополнительные средства за каждого, находящегося на их попечении ребёнка. Об этом пишет 7 апреля портал LSM со ссылкой на данные министерства благосостояния Латвии. Подробности в материале: В Латвии могут выделить дополнительные средства на выплату детских пособий

15:18 07.04.2020 Представители США, Канады, Норвегии, Бразилии и Великобритании приглашены на онлайн-совещание ОПЕК по нефтяному рынку, запланированное на 9 апреля. Все 36 приглашённых стран перечислены в разосланном им уведомлении. Читайте также: США, Канада и Британия приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля

15:43 07.04.2020 Валюта. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:53 07.04.2020 Ассоциация переработчики молочной продукции Литвы обратилась к властям с просьбой заморозить закупочные цены на молоко на мартовских показателях и ограничить импорт молочной продукцию в страну из других стран ЕС, тем самым поддержав местного производителя. Руководитель литовского института свободного рынка Индре Гените-Пикчене считает такие признаки опасными, которые могут привести к торговым войнам внутри ЕС и даже обернуться для Литвы голодом. Об этом сегодня, 7 апреля, пишет литовское новостное агентство Elta. Читайте также: Литва рискует развязать торговую войну, которая приведёт к голоду — эксперт

16:43 07.04.2020 У Киргизии нет денег на то, чтобы компенсировать им такую меру поддержки предпринимателей и рядовых киргизстанцев. Об этом: «Киргизстанцы могут не ждать отмены процентов по кредитам» — вице-премьер

16:53 07.04.2020 На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 857,45 пункта (3,78%), до 23 537,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 74,97 пункта (2,81%), до 2738,65 пункта, индекс Nasdaq вырос на 216,75 пункта (2,74%), до 8129,99 пункта. Подробности в материале: Уолл-стрит растет на фоне улучшения ситуации с эпидемией в Нью-Йорке

17:42 07.04.2020 Встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки» состоится 10 апреля, сообщают СМИ.

18:14 07.04.2020 Тема влияния пандемии на ситуацию на нефтяном рынке будет обсуждаться 10 апреля на переговорах G20. В переговорах, которые будут проходить виртуально, примут участие министры энергетики стран G20. Председательствовать будет Саудовская Аравия. Об этом: G20 назначила дату обсуждения влияния пандемии на рынок нефти

18:31 07.04.2020 Потребление электричества домашними хозяйствами в Латвии с момента введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) выросло на 17%. Об этом сообщил член правления предприятия Enefit Крист Мертен, ссылаясь на данные компании. Об этом: В Латвии выросло потребление электричества

18:51 07.04.2020 Аэропорт «Рига» из-за пандемии COVID-19 сократит 500 сотрудников, что составляет 41,7% всего персонала. Об этом сообщила представитель международного аэропорта Рига Лаура Карните порталу Nra.lv. Читайте подробнее: Аэропорт «Рига» сократит около 500 сотрудников

18:54 07.04.2020 Туристический бизнес в кризисе из-за коронавируса во всём мире, а для Черногории последствия кризиса могут стать настоящей катастрофой, пишет черногорское издание Vijesti. Уже сейчас можно сказать, что есть негативный эффект на проекты стратегических иностранных инвесторов в Черногории — Porto Montenegro и Lustica Bay в Тивате, отмечает издание. Подробности в материале: Коронавирусный кризис ударил по ключевым инвесторам черногорской экономики

18:55 07.04.2020 В Казахстане существенно снижается производство урана, объёмы которого в 2020 году, как ожидается, сократятся на 4 тыс. тонн. Как заявил председатель правления компании «Казатомпром» Галымжан Пирматов, все дочерние и зависимые предприятия до минимального уровня сократят количество сотрудников. Ограничительные меры рассчитаны на три месяца. Подробности в материале: Казахстан сокращает добычу урана из-за эпидемии

19:11 07.04.2020 Женщина в маске. Франция. (сс) Patrice CALATAYU

19:18 07.04.2020 Минэнерго США в своём отчёте понизило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году на $10, снизив её таким образом до $33 за баррель.

19:46 07.04.2020 Руководители стран — членов ЕС должны быстро достичь договоренностей об общих мерах борьбы с последствиями коронавируса, в противном случае «рухнут все», заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Во вторник министры финансов стран — членов ЕС проводят совещание по данному вопросу. Италия вместе с рядом других стран предлагает выпустить специальные общие «коронабонды» для минимизации ущерба, нанесенного экономикам. Читайте также: Глава МИД Италии: или члены ЕС быстро договорятся, или рухнут все

19:51 07.04.2020 Президент Туркмении поручил правительству расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса, а также составить список предприятий, которым нужно предоставить льготы или отсрочку по выплате налогов и кредитов. Об этом: Президент Туркмении пообещал коммерсантам льготы и кредиты из-за COVID-19

19:53 07.04.2020 Выплата разовых пособий (600 евро) для самозанятых граждан, сезонных и некоторых других категорий работников начнется во второй половине апреля, заявил заместитель министра экономики и финансов Италии Антонио Мисиани. Заявки на получение выплат начали принимать 1 апреля. Их было подано более трех миллионов. На некоторое время сайт национальной службы социального обеспечения выходил из строя — по одним данным, из-за атак хакеров, по другим — из-за слишком большого числа посетителей.Выплаты начнутся после решения технических проблем и обработки данных, пояснил Мисиани. Читайте подробнее: Самозанятых Италии попросили подождать обещанные пособия

19:58 07.04.2020 Минэнерго США не ожидает достижения соглашения странами ОПЕК+ по новому сокращению добычи нефти после встречи 9 апреля, говорится в отчёте ведомства.

20:15 07.04.2020 Экстренный пакет мер по поддержке населения предлагается увеличить почти что вдвое. Подробности в материале: Демократическая партия Косово требует расширения мер поддержки населения

20:55 07.04.2020 Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос более чем на 22% с момента достижения восьмилетнего минимума в марте, но остается на 24% ниже рекордного максимума февраля. Читайте также: Европейские рынки выросли до максимумов за месяц

21:13 07.04.2020 В Росатоме сообщили, что на всех площадках строительства АЭС с участием специалистов из России предпринимаются все возможные меры, чтобы не допустить случаев заражения коронавирусом среди сотрудников. Читайте также: У граждан РФ, занятых на стройках АЭС за рубежом, коронавирус не выявлен

21:20 07.04.2020 Государственная касса Латвии привлекла ещё 1 млрд евро для ликвидации последствий экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией COVID-19. Об этом сказал министр финансов Латвии Янис Рейрс порталу Diena.lv. Читайте подробнее: Госкасса Латвии привлекла 1 млрд евро для стимулирования экономики

22:11 07.04.2020 Министр финансов Латвии Янис Рейрс. (сс) Valsts kanceleja

22:21 07.04.2020 Международное рейтинговое агентство Standard &Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах до уровня SD, что означает «выборочный дефолт». Подробности в материале: S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» из-за коронавируса

22:37 07.04.2020 На помощь малому бизнесу США уже предусмотрены $349 млрд в рамках пакета мер экономического стимулирования на $2,3 трлн, принятого в ответ на эпидемию коронавируса. Читайте подробнее: Трамп потребовал у Конгресса выделить ещё $250 млрд

22:49 07.04.2020 К настоящему моменту майские фьючерсы WTI на Лондонской бирже подешевели на $1,74 (6,67%), до $24,34 за баррель. Диапазон марки за сессию составляет $23,55 — $27,24 за баррель. Об этом: Нефть WTI опустилась до $24 за баррель

23:04 07.04.2020 «Все пытаются ответить на один вопрос — опережает ли рынок данные врачей и ученых?» — отмечает управляющий инвестициями GLOBALT Кит Бьюкенен. Подробности в материале: Уолл-стрит растет в надежде на прекращение эпидемии

23:48 07.04.2020 Фондовый рынок США провел практически всю сессию 7 апреля в «зеленой зоне», однако закрылся в минусе. К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился до 22 653,86 пункта. Читайте также: Фондовый рынок США закрылся в минусе

23:56 07.04.2020 Рейтинг Аргентины был понижен после заявления аргентинского правительства о планируемой отсрочке $10 млрд выплаты по долгам из-за эпидемии коронавируса. Об этом: S&P снизило кредитный рейтинг Аргентины

02:25 08.04.2020 Глобализация, к которой многие привыкли, скоро перестанет существовать после того, как множество компаний в мире сменит своих поставщиков из-за влияния коронавируса на экономику, пишет газета Die Welt со ссылкой на опрос организаций, проведенный консалтинговым обществом EY. Об этом: Die Welt: мир увидит «конец глобализации» из-за пандемии

07:46 08.04.2020 7 апреля министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что в настоящий момент нет угрозы более серьезной для экономики страны, чем дальнейшее распространение коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Намаки: COVID-19 окажет серьезное влияние на иранскую экономику

07:47 08.04.2020 Нью-Йорская Биржа на Уолл-стрит. (сс) USA-Reiseblogger

08:11 08.04.2020 Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии

09:20 08.04.2020 Переговоры Кевина Крамераи Дэна Салливана в дистанционном режиме запланированы на 11 апреля.

09:55 08.04.2020 В 2020 году темпы роста экономики Южной Кореи составят минус 2,3% (-2,3%). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI). Подробности в материале: Темпы роста экономики Южной Кореи в 2020 г. могут быть отрицательными

10:12 08.04.2020 Коронавирус не убьет глобализацию, однако её идеология изменится, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Читайте подробнее: Журавлёв: коронавирус не убьет глобализацию

10:57 08.04.2020 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз рейтингов дефолта эмитента целого ряда российских банков. Как следует из отчёта агентства, изменения в прогнозе отражают давление на финансовые профили банков из-за вспышки нового типа коронавируса, снижения цен на нефть и последовавшего за этим экономического спада. Читайте подробнее: Fitch снизил до негативного прогноз 15 российских банков

12:09 08.04.2020 Автокомпания Tesla с 13 апреля сокращает заработную плату сотрудникам до 30%. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, сообщается, что часть работников предприятия отправлены в неоплачиваемый отпуск. Данная мера предпринята в связи с закрытием заводов из-за пандемии коронавируса. Она будет действовать до окончания второго финансового квартала. Об этом: Tesla планирует сократить зарплаты сотрудников почти на треть — СМИ

12:12 08.04.2020 Со среды, 8 апреля, медный рудник Glencore в Замбии будет закрыт из-за сбоев в работе, вызванных пандемией коронавируса. Однако правительство намерено препятствовать закрытию, сообщили репортеры. Читайте также: Glencore планирует закрыть рудник в Замбии из-за коронавируса

12:18 08.04.2020 В Грузии значительно снизился спрос на приобретение легковых автомобилей. Об этом 7 апреля сообщает портал «Бизнес Грузия» со ссылкой на представителей этого сектора рынка.