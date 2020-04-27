Мировую экономику продолжает лихорадить на фоне коронавируса – все новости
В некоторых регионах Латвии число пассажиров на автотранспорте снизилось на 90%, соответственно снизились и продажи билетов. Об этом сказала представитель дирекции «Автотранспорта» Зане Плоне порталу LSM.
Читайте также: В Латвии заметно снизились перевозки пассажиров автотранспортом
Пандемия COVID-19 станет причиной замедления роста экономики Таджикистана в 2020 и 2021 годах. К такому выводу пришли составители отчёта «Обзор развития Азии 2020», опубликованному Азиатским банком развития (АБР).
Рост ВВП страны в 2020 году может опуститься до 5,5%, а в 2021 — до 5%. При том, что в 2019 году этот показатель составлял 7,5%.
По словам постоянного представителя АБР в Таджикистане Прадипа Сривастава, коронавирус уже подорвал экономику страны: начали происходить перебои в торговой сфере, ослабла национальная валюта страны, выросли расходы на здравоохранение, при этом снизились доходы, поступающие в казну от туристического сектора и трудовых мигрантов, замедлилась работа инвестиционных проектов.
Читайте подробнее: Коронавирус может подорвать экономику Таджикистана — АБР
Некоторые банки в Латвии начали предъявлять необоснованные требования к заемщикам и пытаются пересмотреть условия по уже выданным кредитам. Об этом сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс порталу LSM.
Читайте подробнее: В Латвии рассказали о выдвигающих необоснованные требования банках
Американский фондовый рынок находится под давлением глобальной пандемии COVID-19. Число выявленных носителей коронавируса в США является самым большим среди всех стран мира.
Подробности в материале: Уолл-стрит: Dow Jones снова опустился к 21000 пунктов
Президент РФ Владимир Путин выразил встревоженность тем фактом, что положение на нефтяном рынке может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия всегда выступала за долгосрочную стабильность на рынке энергетики.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия готова к договорённостям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США.
По итогам совещания в Минэнерго РФ президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что глава ведомства Александр Новак примет участие в заседании ОПЕК+ 6 апреля в режиме видеосвязи.
«Вы знаете мою позицию — переговоры должны вестись. Я в этом был всегда убежден. И хорошо, что сейчас было принято решение, что министр начнёт переговорный процесс», — сказал Алекперов.
Согласно прогнозу банковской группы, в 2020 году экономика США сократится на 5,5%, причем во втором квартале текущего года сокращение может составить до 38%.
Читайте подробнее: Экономику США ждет худшее падение с 1946 года — Morgan Stanley
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что еще в начале марта Москва предлагала продлить сделку ОПЕК+, но ситуация стала развиваться по иному сценарию.
Читайте также: Путин: Россия хотела сохранить ОПЕК+, но ситуация пошла по другому сценарию
Российская Федерация готова договариваться с нефтедобывающими странами о новом соглашении по сокращению уровня добычи нефти.
Читайте также: Путин: Россия готова пойти на новое соглашение ОПЕК+
Согласно прогнозу Morgan Stanley, во втором квартале 2020 года общий процент безработных в США достигнет рекордных 15,7%.
Читайте подробнее: Morgan Stanley ожидает шквального роста безработицы в США
Пивоваренная компания Crupo Modelo (Мексика) временно прекращает производство пива марки Corona и других брендов группы, сообщает 3 апреля AFP. Заводы остановятся уже 5 апреля.
Об этом: Пиво Corona временно уходит с рынка из-за вируса-тезки
Производитель кошерной пищи Empire Kosher закрыла свой перерабатывающий завод в Пенсильвании после того, как два сотрудника сдали положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает The Times of Israel.
Читайте подробнее: В США закрывается завод кошерной еды: у двух сотрудников — COVID-19
В настоящий момент Airbus производит по 60 самолетов A320 в месяц. По информации агентства Reuters, авиапроизводитель уже снизил запрос поставщикам на 40%, что соответствует уменьшению числа производимых лайнеров до 36.
Подробности в материале: Airbus планирует сократить выпуск лайнеров A320
Самолет Airbus A320. (cc) Laurent ERRERA
«Переговоры со странами ОПЕК+ могут стать хорошим началом, но цифр, о которых говорится, может оказаться недостаточно, чтобы найти решение проблемы. Это только поможет уменьшить ущерб», — заявил глава МЭА Фатих Бирол.
Читайте подробнее: МЭА: сокращение добычи уже не поднимет цены на нефть
На пограничном пункте Grenctāle между Латвией и Литвой очередь из грузовых автомашин стала уменьшаться. Об этом рассказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью «Утренней панораме» телеканала ЛТВ.
«Сейчас проверки документов на границе не происходит, у водителей просто измеряют температуру. Можно сказать, что ситуация нормализуется», — сообщил Эдгар Ринкевич.
Подробности в материале: Между Литвой и Латвией очередь из грузовиков стала уменьшаться — Ринкевич
К концу сессии на Уолл-стрит индекс Dow Jones опустился на 360,91 пункта (1,69%), до 21 052,53 пункта. Диапазон сессии Dow составил 20 863,09 — 21 447,81 пункта.
К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подорожали на $4,96 (16,57%), до $34,90 за баррель. Дневной диапазон марки составил $28,26 — $34,99 за баррель.
Читайте также: Нефть поднялась до $35 за баррель
Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики, заявила 3 апреля журналистам директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.
Подробности в материале: В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Россия и Саудовская Аравия способны уладить ситуацию на мировом нефтяном рынке, заявил 3 марта журналистам президент США Дональд Трамп.
Читайте также: Трамп заявил, что Москва и Эр-Рияд «прекрасно уладят» нефтяной кризис
Саудовская Аравия пойдёт на существенное сокращение добычи нефти при условии, что другие страны, прежде всего Россия, сделают это вместе с ней, заявил 3 апреля журналистам саудовский эксперт и советник по международной экономике и нефтяному рынку доктор наук Мухаммед ас-Саббан.
Об этом: Эксперт назвал условие сокращения Саудовской Аравией добычи нефти
Мировые цены на продовольствие в марте 2020 года снизились в месячном исчислении из-за сокращения спроса вследствие пандемии COVID-19, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Так, индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам марта составил 172,2 пункта, что на 7,8 пункта, или 4,3%, ниже показателя февраля 2020 года, но на 2,7% выше показателя годичной давности. Основной причиной такой динамики, как пишет FAO, стало резкое сокращение спроса вследствие пандемии нового коронавируса.
В России на фоне ослабления рубля дорожают импортные яблоки. По информации участников рынка, запасы яблок в хозяйствах России продолжают стремительно сокращаться, пишут аналитики проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». Количество садоводов, которые объявили о завершении продаж яблок в этом сезоне, быстро растет, что дало возможность остальным производителям поднять цены в данном сегменте.
Как результат, только с начала текущей недели цена на качественное яблоко в России выросла в среднем на 11%. Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузки данных фруктов от 50 до 80 руб/кг в зависимости от калибра и сорта, при этом наибольшим спросом пользуются яблоки красных сортов.
На фото ИА REGNUM: алтайские яблоки.
Правительство Нидерландов больше не возражает против намерения авиакомпании KLM уволить временных работников. Речь в общей сложности идёт о 1.500−2.000 сотрудниках. Министр по социальным делам Воутер Коолмеес заявил, что действия компании не являются нарушением закона.
Читайте также: Правительство Нидерландов согласилось с увольнением работников KLM
В Нидерландах ожидается потеря 40.000 рабочих мест в строительном секторе в ближайшие два года вследствие коронакризиса. С таким прогнозом выступил Экономический институт строительства. По мнению института, коронакризис может иметь гораздо более тяжёлые последствия, чем банковский кризис 2008 г.
Читайте также: Строительный сектор в Нидерландах может сократиться на 15%
Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen представили обновлённые версии своих логотипов, напоминающие о необходимости соблюдения самоизоляции на время вспышки коронавирусной инфекции.
Читайте подробнее: Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen изменили логотипы из-за коронавируса
Порты будут работать, и это касается как Батуми, так и Поти, потому что сегодня это один из жизненных путей обеспечения как Грузии, так и соседних государств, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Батуми 4 апреля.
Об этом: Премьер Грузии: порты будут работать
В связи с коронавирусом правительство Албании разрешило студентам, арендующим жилье после закрытия общежитий, и физическим и юридическим лицам, заключившим договор аренды до объявления пандемии коронавируса и не имеющим возможности платить за помещение из-за прекращения работы из-за коронавируса, временно не вносить арендную плату.
Читайте подробнее: Албанцам разрешили не платить за аренду жилья из-за коронавируса
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство РФ разрешить работу всей цепочки во время вспышки коронавируса из-за угрозы дефицита товаров.
Читайте подробнее: Производители электроники предупредили о риске дефицита из-за коронавируса
На Крымской железной дороге более 2000 сотрудников отправили в отпуск. Всего до этого момента на работу ходили порядка 7000 человек. Об этом сообщили 4 апреля в Федерации независимых профсоюзов Крыма.
Об этом: В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников
В Великобритании за сутки число скончавшихся от вызванного коронавирусом заболевания составило 708 человек. Об этом сообщили в четверг, 4 апреля, в пресс-службе британского минздрава.
Об этом: Число скончавшихся от коронавируса в Британии за сутки превысило 700
С 14−15 апреля на Украине может начаться пик заболеваемости СOVID-19, если не будут в стране соблюдаться жесткие карантинные меры. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко на брифинге.
Подробности в материале: На Украине рассказали, когда может начаться пик заражения коронавирусом
Жители Украины, несмотря на вспышку коронавируса, обеспечены продовольствием. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.
Читайте также: Зеленский: «Украинцы обеспечены продовольствием»
За прошедшие сутки в Сингапуре выявлено еще 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Читайте также: В Сингапуре за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом
Из Китая в Российскую Федерацию в апреле — начале мая будут поставлены две партии медицинских масок и защитных костюмов типа Tyvek. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве.
Читайте подробнее: Китай поставит России защитные костюмы и медицинские маски
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило отметку в 113 тыс. человек. Об этом сообщил 4 апреля губернатор штата Эндрю Куомо на брифинге для прессы.
Об этом: В штате Нью-Йорк выявлено более 113 тыс. заражённых коронавирусом
За последние сутки в Италии число скончавшихся от заражения коронавирусом составило 681. Об этом сообщили в субботу, 4 апреля, в Департаменте гражданской защиты Италии.
Читайте подробнее: Число скончавшихся в Италии за сутки от коронавируса превысило 680 человек
Финансовые средства, выделенные правительством Российской Федерации на оказание помощи гражданам страны за рубежом, получил МИД РФ. Об этом сообщила 4 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Подробности в материале: В МИД поступили средства для поддержки граждан РФ за рубежом — Захарова
Власти Китая отправили в штат Нью-Йорк безвозмездно тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил 4 апреля губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.
Об этом: Китай отправил в Нью-Йорк крупную партию аппаратов ИВЛ
В Либерии скончался первый пациент, ранее заразившийся новым коронавирусом. Об этом сообщила 4 апреля министр здравоохранения страны Вильгельмин Джаллах журналистам в столице страны Монровии.
Читайте подробнее: В Либерии от коронавируса скончался 72-летний мужчина
Число людей, скончавшихся от коронавируса за минувшие сутки в штате Нью-Йорк, составило 630. Об этом сообщил 4 апреля губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции.
Об этом: Число скончавшихся в штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки превысило 600
Число заразившихся коронавирусом в Соединённых Штатах достигло 290 606 человек. Об этом 4 апреля свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Читайте подробнее: В США количество заболевших COVID-19 превысило 290 тыс
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 91 314 тыс. человек. Об этом сообщает в субботу, 4 апреля, портал FOCUS online, проанализировавший поступившие от федеральных земель Германии сведения.
Читайте подробнее: В Германии количество заболевших COVID-19 превысило 91 тыс
Число подтвержденных летальных случаев заболевания СOVID-19 в Египте достигло 71. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Читайте также: В Египте за сутки от коронавируса скончались пять человек
На Украине количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией превысило 1220. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Подробности в материале: Число скончавшихся от коронавируса на Украине превысило 30 человек
Решимость обложить пошлинами импорт нефти в случае необходимости и защитить энергетическую отрасль страны выразил в ходе брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп.
Читайте также: Трамп: Если понадобится я готов ввести пошлины на импорт нефти
Заявление о возможности сокращения уровня добычи нефти, сделанное российским президентом Владимиром Путиным 3 апреля в ходе онлайн-совещания по проблемам энергетики, прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский. Ссылаясь на публикацию Bloomberg, где сказано, что Россия готова к сокращению добычи в рамках ОПЕК+ не более 1 млн бар. в день при условии, что другие, включая США, также сократят добычу, он отметил:
Об этом: «Мир в оторопи»: о возможном сокращении добычи нефти
В Белоруссии по сообщению местных жителей подорожали лимон, имбирь и чеснок. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.
Читайте подробнее: В Белоруссии заинтересовались ростом цен имбирь и чеснок
В связи с пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть стоимость бензина в Южной Корее за неделю сократилась на 38,9 вон (~$0,032), до 1 391,6 вон (~$1,13) за литр. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.
Читайте также: В Южной Корее зафиксировали падение цен на бензин и дизель
Около €1,3 млрд могут потерять клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Об этом: Клубы АПЛ могут потерять около €1,3 млрд из-за коронавируса
«Белпочта» временно приостановит работу некоторых сервисов в целях минимизации контактов получателей почтовых отправлений с сотрудниками почтовой компании.
Подробности в материале: «Белпочта» временно приостановит работу некоторых сервисов
Безработными в африканских странах из-за пандемии станут 20 млн человек. При этом правительства потеряют до 20−30% бюджетных доходов, что может резко отразиться на социальной сфере.
Подробности в материале: Африканский союз посчитал ущерб экономике континента из-за коронавируса
Американская авиакорпорация Boeing продлила срок приостановки работ на предприятии Puget Sound в штате Вашингтон из-за ситуации с коронавирусом нового типа в США, сообщает пресс-служба компании.
Читайте также: Boeing продлила приостановку завода в штате Вашингтон
Президент США Дональд Трамп объявил, что американские власти будут готовы ввести «очень значительные» пошлины на импортируемую нефть, если Россия и Саудовская Аравия не придут к соглашению по снижению добычи и стабилизации рынка.
Подробности: США могут ввести «значительные» пошлины на импортную нефть, заявил Трамп
Падение мировых цен на нефть вынуждает направить часть добываемого в Мексике сырья в объеме 400 тысяч баррелей в день на производство бензина внутри страны, сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 5 апреля на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Мексика решила использовать часть нефти с экспорта на внутреннем рынке
95 В Индии не особо соблюдают социальную дистанцию в общественных местах. (сс) Indrajit Das
Сделка в рамках ОПЕК+ гораздо ближе, чем думают многие, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC.
Читайте также: Глава РФПИ сообщил о скором заключении сделки в рамках ОПЕК+
По оценкам Африканского союза (АС), около 20 миллионов рабочих мест на континенте находятся под угрозой в связи с прогнозируемым спадом экономического развития континента в этом году из-за воздействия пандемии коронавируса.
На сегодняшний день на долю Африки приходится лишь небольшая часть всех мировых случаев заболевания COVID-19. Но африканские экономики уже сталкиваются с надвигающимся глобальным экономическим спадом, резким падением цен на нефть и сырьевые товары и разрушением туристического сектора.
Читайте также: Афросоюз: из-за пандемии около 20 млн рабочих мест в Африке — под угрозой
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отложил запуск реализации мегапроектов, включая Большой египетский музей и перемещение государственных служащих в новую столицу к 2021 году, из-за пандемии коронавируса.
Об этом: В связи с пандемией в Египте приостановили запуск крупных госпроектов
Бизнесмены в Латвии пытаются продать индивидуальные средства защиты и дезинфекции по неадекватно высоким ценам. Об этом сказала руководитель Центра защиты прав потребителей Байба Витолиня.
Читайте подробнее: В Латвии выросли цены на медицинские маски и дезинфекцию
Пустые улицы в Испании. (сс) Xaviaranda
Из-за пандемии COVID-19 коммерческие банки в Латвии не должны пересматривать ставки по кредитам в сторону повышения. Об этом сказал глава Банка Латвии Мартиньш Казак порталу Nra.lv.
Читайте подробнее: Глава Банка Латвии заявил о недопустимости повышения ставок по кредитам
Служба государственных доходов (СГД) Латвии уже выплатила двухмесячное пособие 3708 жителям страны (817 компаний), временно оставшимся без работы из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет в понедельник, 6 апреля, портал Dienas Business.
Об этом: В Латвии начали выплачивать пособия оставшимся без работы жителям
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оставила многих трудовых мигрантов по всему миру без работы и заставила многих из них вернуться домой. Это привело к тому, что их семьи в настоящее время не имеют средств существования, что часто имеет решающее значение для жизни. Помимо прочего, многие развивающиеся страны теряют очень существенные доходы от этого. Об этом 6 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте также: В Швеции рассказали, как COVID-19 ударит по развивающимся странам
Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник.
Отмечено, что Россия, Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ ведут активные переговоры, стремясь успеть к следующему заседанию. Оно ожидалось 6 апреля, но состоится позднее. По данным источников, заседание отложено на 9 апреля.
Читайте также: Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
В настоящее время в Швеции предпринимаются серьезные попытки, чтобы иметь возможность проверить как можно больше людей на наличие у них смертельной коронавирусной инфекции. Значительные объемы тестирования в стране начнутся уже на этой неделе и составят порядка 100 000 тестов в неделю, что явится 9-кратным увеличением. Об этом 5 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.
Читайте также: В Швеции увеличат объемы тестирования на COVID-19
Оценки отдельных домашних хозяйств на цены на жилье в Швеции становятся более пессимистичными по мере развития пандемии коронавирусной инфекции. Никогда еще за 17 лет индекс доступности жилья (SEB) не падал так сильно, как за последние дни. Об этом 6 апреля сообщала шведская служба новостей Sveriges Radio.
Читайте подробнее: В Швеции рассказали, как коронавирус отразился на рынке жилья
Взятие анализа. (сс) Francisco Àvia Hospital Clínic
Согласно рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швеции, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей в домах престарелых, важно сохранять раздельный уход за инфицированными и здоровыми. Но 6 апреля шведская новостная служба Sveriges Radio сообщила о том, что ее журналистам удалось связаться с представителями четырех муниципалитетов Швеции, и оказалось, что такое разделение происходит не везде.
Подробности в материале: Риск распространения COVID-19 в Швеции в домах престарелых велик — СМИ
В Швеции кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, привел к первому крупному публичному конфликту между работниками сферы железнодорожного сообщения и их работодателями. Профсоюз Seko обвинил работодателей Almega в использовании пандемии коронавируса с целью снижения затрат за счет сокращения условий труда для своих работников. Об этом 6 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Об этом: СМИ Швеции узнали о конфликте между ж/д работниками и работодателями
Средний возраст людей, проходивших интенсивную терапию при лечении от COVID-19 в Швеции, составляет всего 60,2 года, тогда как на прошлой неделе показатель был на 3 года выше. Агентство общественного здравоохранения Швеции настаивает, чтобы все лица старше 70 лет ограничили свои социальные контакты, в то время как Шведский регистр интенсивной терапии утверждает, что все люди старше 65 лет принадлежат к группе риска. Об этом 6 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.
Читайте также: В Швеции назван возраст жителей с COVID-19, проходивших интенсивную терапию
Несмотря на большие вливания канадского миллиардера Лоуренса Стролла в компанию Aston Martin финансовое положение британского бренда находится на довольно шатком положении. Об этом со ссылкой на представителей автокомпании сообщает издание Automotive News Europe.
Согласно правилам Европейского агентства по ценным бумагам и рынкам, у автомобильной компании может не хватать оборотного капитала. Причина этого — пандемия нового коронавируса.
Читайте также: Компания Aston Martin может понести убытки из-за коронавируса — СМИ
Из-за запрета на полеты в другие страны и сокращения воздушного грузопотока туркменский авиаперевозчик терпит убытки.
Читайте подробнее: Бердымухамедов поручил чиновникам помочь «Туркменским авиалиниям»
Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи провела видеоконференцию с министром экономики Индонезии Эйрланггом Хартарто, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом и трудности, с которыми сталкиваются южнокорейские компании в Индонезии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.
Читайте также: Представители Южной Кореи и Индонезии провели телефонный разговор
Если в российской экономике и были «тучные времена», то они прошли мимо большинства ее граждан, а вот о приближении экономического кризиса было известно давно, и пандемия вместе с ограничительными мерами не были его причиной, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания Антона Силуанова.
Читайте подробнее: «Тучные времена» прошли мимо большинства жителей России. А вот кризис нет
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Сербию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. mil.ru
Синдзо Абэ объявил о введении с 7 апреля в Японии режима чрезвычайной ситуации, однако закрытия городов не будет.
Никаких контактов российского президента Владимира Путина с королем Саудовской Аравии и с американским лидером на текущей неделе не запланировано. Об этом 6 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Однако Песков не отрицает, что подобные контакты могут состояться.
Подробности в материале: Путин пока не планирует контактов с Трампом — Песков
Российские военные врачи-эпидемиологи совместно с итальянскими коллегами готовятся к работе по приёму пациентов в госпитале Бергамо. mil.ru
Специалисты выяснили, как ситуация с распространением нового коронавируса влияет на на планы граждан России приобрести машину (новую или с пробегом). Опрос проведён совместно аналитическим агентством «Автостат» и сайтом «За рулем».
В результате опроса выяснилось, что 42,2% респондентов считают, что сейчас не время для такой покупки, так как есть более важные дела. Тем не менее 57,8% опрошенных хотели бы купить автомобиль.
Читайте подробнее: Стало известно, как коронавирус влияет на планы жителей РФ купить авто
Сохранение антироссийских санкций не помешает Москве бороться с распространением коронавируса нового типа. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, выступая 6 апреля на видеобрифинге в Брюсселе.
Он отметил, что руководство Евросоюза не видит оснований отменять введённые против России ограничения в условиях пандемии. Санкции"не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом», добавил Стано.
6 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебреисусом, с которым обсудил способы профилактики коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации главы Южной Кореи Кан Мин Сока.
Читайте подробнее: Глава Южной Кореи провел телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ
В течение двух недель более 12 000 человек остались без работы в Хорватии. Это следствие коронавируса и недостаточности экономических мер, которые могли бы сократить государственные расходы и налоги, сообщает портал Index.hr.
Подробности в материале: В Хорватии отмечен резкий рост безработицы
Вследствие пандемии коронавируса и обусловленных ею ограничений мировой ВВП в 2020 году снизится на 6%, с таким прогнозом выступили эксперты банка Unicredit.При этом они полагают, что потери будут «отыграны» уже в 2021 году, когда рост может составить 8,6%.
Читайте подробнее: Unicredit: мировой ВВП снизится на 6%, а итальянский — на 15%
С просьбой не отменять летние распродажи одежды и обуви во Франции обратился к французскому руководству Альянс коммерческих предприятий страны.
В опубликованном 6 апреля обращении сказано, что распродажи нужно начинать не позже 1 июля — для крупных магазинов. Срок распродаж предприниматели просят продлить «до шести недель» — до 11 августа.
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 641,10 пункта (3,05%), до 21 693,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 89,63 пункта (3,60%), до 2578,28 пункта, индекс Nasdaq вырос на 287,09 пункта (3,89%), до 7660,17 пункта.
Подробности в материале: Фондовый рынок США начал неделю с роста
Руководство Евросоюза не видит необходимости в отмене санкций, так как они не мешают России бороться с распространением коронавируса, заявил в ходе видеобрифинга официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
Читайте также: Евросоюз не считает пандемию основанием для снятия санкций с России
Национальный Совет по электронным средствам информации (NEPLP) Латвии подготовил программу государственной поддержки на 1,6 млн евро для непрерывного производства ТВ и радио контента электронными медиа в условиях пандемии COVID-19. Об этом пишет портал Nra.lv.
Подробности в материале: В Латвии резко снизились доходы СМИ от продажи рекламы
Человечество рискует столкнуться с ситуацией, когда бороться с вызванными коронавирусом осложнениями будет просто нечем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя карантинные меры, предпринятые многими странами мира.
Подробности в материале: Задавить коронавирус можно за три месяца — Анатолий Вассерман
Мировая экономика выйдет из потрясений, вызванных распространением коронавируса, существенно менее интегрированной, чем была прежде, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Читайте также: Вассерман объяснил, как мировая экономика переболеет коронавирусом
Переговоры стран G20 по поводу ситуации с нефтью состоятся 10 апреля, пишет 6 апреля Financial Times.
Приводится комментарий главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. Он заявил, что сейчас, в условиях избытка нефти, государства G20 должны «обеспечить и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках».
Переговоры стран G20 по поводу ситуации с нефтью состоятся 10 апреля, пишет 6 апреля Financial Times.
Приводится комментарий главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. Он заявил, что сейчас, в условиях избытка нефти, государства G20 должны «обеспечить и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках».
Грузия попала в число тех 38 стран, которым Европейский банк реконструкции и развития выделит в сумме 1 млрд евро на преодоление вызовов, стоящих перед экономикой в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕБРР в разделе Грузии.
Читайте подробнее: Грузия попала в число 38 стран, которым ЕБРР выделит 1 млрд евро
Правительство Италии согласовало программу поддержки предприятий страны государственными гарантиями по кредитам.Общая сумма поддержки составит 200 млрд евро. Гарантированы будут до 90% кредитных средств, ограничений по сумме выплат или по видам бизнеса не предусмотрено.
Кроме того, правительство Италии намерено поддержать и национальный экспорт — в том же объеме (200 млрд евро) и также посредством государственных гарантий.
Об этом: Власти Италии поддержат бизнес госгарантиями на 200 млрд евро
Администрация компании-оператора римских аэропортов сообщила о закрытии всех терминалов основного аэропорта столицы — «Фьюмичино», исключением будет лишь терминал В.Почти все национальные и международные рейсы отменены, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток «Фьюмичино» снизился на 95%, пояснили в администрации.
Ранее в Риме и Милане были полностью закрыты «вторые» аэропорты — «Чампино» и «Линате» соответственно, все рейсы были переведены в основные аэропорты двух столиц — «Фьюмичино» и «Мальпенсу».
Читайте подробнее: В аэропорту Рима работает один терминал: пассажиропоток снизился в 20 раз
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торговой сессии 6 апреля на Лондонской бирже.
Июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,31 (3,84%), до $32,80 за баррель. Ранее в ходе торгов марка держалась на уровне $33−34 за баррель.
Рынок отреагировал на заявления чиновников Белого дома о вероятной «стабилизации» ситуации с коронавирусом в США. Тем не менее эпидемия продолжается — в стране выявлены уже 338 995 заболевших COVID-19, погибли 9683 человек.
Об этом: Индексы Уолл-стрит выросли на 5%, Dow Jones вернулся к 22000 пунктов
Мировой рынок нефти продолжает находиться под давлением глобального спада из-за пандемии коронавируса, к настоящему моменту 6 апреля нефть Brent потеряла около 4%, WTI — около 7% цены.
Июльские фьючерсы Brent находятся в минусе на $1,45 (4,25%), на отметке $32,66 за баррель. Диапазон Brent составляет $30,68 — $34,24 за баррель.
Объявление о мерах для помощи экономики сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 108 трлн иен (почти $1 трлн) составляет около 20% ВВП страны.
Подробности в материале: Правительство Японии выделит $1 трлн для поддержки экономики
Отчёт, опубликованный китайской компанией Manbang Group, одной из ведущих платформ грузовых перевозок, свидетельствует о быстром восстановлении грузового транспортного сообщения в стране и росте его масштабов,сообщает 6 апреля Синьхуа.
За март уровень и объемы активности перевозчиков грузов увеличились на 47% по сравнению с февралём, а объём заказов вырос почти на 90%. На 83% в годовом исчислении возросли масштабы сельскохозяйственных перевозок, удельный вес которых на платформе превысил 11%.
Крупнейшая авиакомпания региональных перевозок Аляски, RavnAir, объявила о банкротстве. Авиакомпания уже прекратила полеты всех 72 самолетов и уволила практически всех сотрудников.
Читайте также: Главная авиакомпания Аляски объявила о банкротстве
К концу сессии индекс Dow Jones вырос на 1627,46 пункта (7,73%), до 22 679,99 пункта. Диапазон торгов индекса составил от 21 693,63 до 22 783,45 пункта.
Подробности в материале: Индексы Уолл-стрит зафиксировали крупный рост к концу торгов
Из-за сложной экономической ситуации президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил сократить планы по возведению новых многоквартирных домов.
Об этом: «Денег нет»: президент Туркмении приказал урезать строительную программу
Нефть марки Brent отыграла часть потерь к завершению торговой сессии 6 апреля, однако нефть WTI все ещё находится в минусе примерно на 7%.
США и Канаду не пригласили на совещание стран ОПЕК+ в формате видеоконференции, которое назначено на 9 апреля — Bloomberg
Об этом: Bloomberg: США и Канаду не приглашают обсуждать соглашение ОПЕК+
Одна из самых крупных американских сланцевых компаний Whiting Petroleum недавно заявила о банкротстве. По данным Бадди Кларка, сопредседателя международной корпоративной юридической фирмы «Хейнс анд Бун» (Haynes & Boone), количество банкротств будет только увеличиваться, так как добыча сырой нефти растет, а спрос на нее падает. Кто-то обогащается в энергетической области — за наш счет, возмущается автор The National Interest.
Ведь обогащаться за чужой счет могут только американцы. А их права на обогащение попраны Россией, убеждает он, выставляя Саудовскую Аравию, инициатора войны нефтяных цен, чуть ли не пострадавшей стороной. Цитата «ИноСМИ».
Соединенные Штаты еще не решили, станут ли они сокращать добычу нефти или нет, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
Читайте также: Трамп еще не решил, сокращать ли добычу нефти в США
Власти провинции Хубэй, которая наиболее остальных в Китае пострадала от эпидемии нового коронавируса, намерена принять серию мер трудоустройства нищих жителей с нивелировать влияние эпидемии на жизнь людей, сообщает агентство Синьхуа.
Читайте также: Пострадавший от коронавируса китайский Хубэй усилит борьбу с бедностью
Рубль ускорил темпы роста благодаря восстановлению мировых фондовых индексов и четырехдневному повышению нефтяных котировок. Рубль закрывается в плюсе шесть дней подряд.
Читайте также: Рубль ускорил темпы роста
Цена на нефть марки Brent 6 апреля снизилась на 4,79%, до $33,27. Нефть подешевела из-за переноса встречи ОПЕК+ на 9 апреля.
Читайте также: Нефть настроена пройти уровень $35
На заседании коалиции правящих партий в Латвии достигнуто согласие о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране ещё на месяц. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, выступая перед журналистами после заседания коалиционного совета.
Стоимость новых машин в России в первом квартале 2020 года значительно увеличилась по сравнению с первым кварталом 2019 года.
Читайте также: В России выросла стоимость новых авто
Президент Туркмении поручил премьер-министру в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке частных производственных предприятий.
Читайте подробнее: Президент Туркмении вынес последнее предупреждение вице-премьеру Гылыджову
Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК. Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией, на которые ссылается агентство Bloomberg.
Эр-Рияд требует от Москвы сокращения объёмов добычи нефти, причём больше всех остальных стран. Так, России «предложено» убрать с рынка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Именно эти объёмы стали камнем преткновения и причиной развала сделки ОПЕК+.
Подробности в материале: Ультиматум Эр-Риярда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
В Белоруссии необходимо создавать значительные запасы нефти и нефтепродуктов на «непредвиденные случаи». Об этом сегодня, 7 апреля, на совещании по проблемам распространения коронавируса заявил Александр Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко поручил запастись нефтью
После пандемии коронавируса мир никогда не станет прежним, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщило 7 апреля издание «Левый берег». По его словам, реальные последствия пандемии станут понятны после того, как пройдёт пик заболеваемости.
Читайте также: В мире идёт процесс деглобализации — спикер Рады
В настоящее время разведывательные службы нескольких стран втянуты в перетягивание каната, чтобы перехватить жизненно важное медицинское оборудование для лечения своих граждан от смертельной коронавирусной инфекции и предотвратить ее распространение. Об этом 7 апреля сообщило шведское издание Sveriges Radio.
Об этом: Спецслужбы мира охотятся за медицинскими масками — Sveriges Radio
Состояние ста богатейших людей мира на фоне пандемии коронавируса уменьшилось на $408 за февраль и март. Такие данные шанхайской Hurun Institute приводит barrons.com.
Самые крупные потери понёс французский миллиардер Бернар Арно, который контролирует компанию Louis Vuitton (LVMH). Его состояние сократилось примерно на $30 млрд. Основатель и глава Amazon Джефф Безос лишился $9 млрд, однако остался самым богатым человеком с состоянием в $131 млрд.
«Последние два месяца уничтожили все богатство, созданное за последние два с половиной года», — говорится в докладе.
Об этом: Сто богатейших людей мира потеряли $408 млрд за два месяца
Христианские демократы, одна из самых влиятельных партий Швеции, входящих в Риксдаг, хотят, чтобы государство заплатило за привлечение ранее обученных работников сферы здравоохранения, которые теперь покинули ее и работают в других местах. Теперь становится понятно, что прошлые увольнения медиков и медсестер не оправдали себя, когда Швеция столкнулась с пандемией смертельной коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Швеции призывают усилить контроль над медициной
В Швеции медицинские работники из частных медицинских компаний теперь могут вмешаться и поддержать общественное здравоохранение во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Такие шведские регионы, как Сконе и Стокгольм, уже набирают персонал из частного сектора. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Читайте подробнее: Частных медиков подключат к борьбе с коронавирусом в Швеции
Всего за одну неделю Шведское налоговое агентство получило почти 10 000 заявок на отсрочку таких налоговых выплат как НДС и взносы работодателей, пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Подробности в материале: Власти Швеции получили тысячи заявок на отсрочку налогов из-за COVID-19
Кризисный пакет мер правительства Швеции, направленный на преодоление последствий коронавирусной инфекции, должен сохранить рабочие места, тем самым защитив десятки тысяч работников. Но имеющиеся свидетельства показывают, как компании обходят правила и увольняют сотрудников, несмотря на то, что рабочая нагрузка остается одинаковой. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.
Об этом: В Швеции наблюдаются массовые увольнения, несмотря на пакет мер властей
Международное рейтинговое агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на высшей ступени инвестиционного уровня «Aa2». Прогноз «стабильный» также не был изменен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей рейтингового агентства.
Об этом: Агентство Moody`s сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «Аа2»
По итогам I квартала международные резервные активы Белоруссии сократились на 17,1% и составили на 1 апреля 2020 года $7,7865 млрд. Об этом сегодня, 7 апреля проинформировал Нацбанк Белоруссии.
Читайте также: «Выгодная альтернативная нефть»: ЗВР Белоруссии сократились на 17%
Экономика Литвы за одну неделю всеобщей изоляции теряет 0,5% годового ВВП, заявил сегодня, 7 апреля, в эфире государственной телерадиокомпании LRT министр экономики страны Вилюс Шапока. Учитывая, что ВВП Литвы в 2019 году составил более 48 млрд евро, одна неделя простоя литовской экономике стоит более 240 млн евро.
Об этом: Названа сумма потерь литовской экономики за неделю простоя
Максимум, что смогут сделать власти Киргизии для поддержки бизнеса — это продлить сроки выплаты налогов и социальных отчислений, но не более чем на три месяца.
Об этом: Власти Киргизии отказались списывать предпринимателям налоги
На какие именно статьи расходов планируется потратить деньги киргизские чиновники пока не сообщают.
Читайте также: Власти Киргизии обещают направить $129 млн в бюджет и на борьбу с COVID-19
В связи с карантинными мерами, ударившими по бизнесу, 46% польских компаний планируют снижение зарплат, а 28% собираются прибегнуть к увольнениям персонала. Такие данные приводит Польский экономический институт (PIE).
Читайте подробнее: Почти половина польских компаний снижает зарплаты
Россия получила приглашение от Организации стран — экспортёров нефти стать участников переговоров в формате ОПЕК+, на которых планируется обсудить меры по стабилизации рынка нефти. Об этом сегодня, 7 апреля, заявили в Министерстве энергетики РФ.
«Да, мы получили приглашение. (Участие) подтверждаем», — приводит ТАСС слова представителя федерального ведомства.
Читайте подробнее: Россия примет участие в переговорах ОПЕК+
В Липецкой области, где выявлено уже более 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, к помощи в реализуемых регионом карантинных мероприятий присоединилась итальянская компания«Сэст-Лювэ». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, размер пожертвования в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка составил 700 тысяч рублей. Эти средства пойдут для приобретения медицинских препаратов и оборудования, а также — для ликвидации последствий распространения инфекции.
Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM почему итальянская фирма решила в такое непростое для Италии и России время начать оказывать помощь, её руководитель Франческо Дженнаро пояснил:
«Россия стала первым государством, которое помогло Италии в период начавшейся эпидемии COVID-19. И когда инфекция начала распространяться по России, наши учредители с удовольствием оказали помощь».
Читайте подробнее: Итальянский бизнес помог борцам с коронавирусом в Липецкой области
Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует частично открыть свое предприятие в испанской Наварре.
Читайте также: Volkswagen планирует частично возобновить работу завода в Испании
Для возвращения показателей ВВП Италии на прежний (до пандемии) уровень уйдет два года, сказано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций Censis и Confcooperative.Введенные правительством Италии ограничения коснулись 2,3 млн предприятий (48,2% от всех, работащих в стране), в них работают 7,3 миллиона человек, общий объем их продукции и услуг оценивается в 1,321 трлн евро в год, отметили также эксперты.
Об этом: На восстановление ВВП Италии уйдет два года — бизнес-ассоциации
Туроператоры Италии опубликовали манифест, обращенный к правительству страны, с просьбой о поддержке отрасли.Туризм почти полностью остановлен из-за пандемии и введенных ограничений, а эта отрасль приносит Италии 13% ВВП, сказано в обращении.Участники рынка просят, в частности, полностью обнулить все налоги и обеспечить им доступ к кредитам.
Подробности в материале: Туроператоры Италии просят правительство не брать с них налоги
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) призвал человечество отказаться от санкционной политики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.
Подробности в материале: Глава комитета Госдумы призвал ЕС и США отказаться от санкций
Все получатели двухмесячного пособия в Латвии на случай простоя, вызванного борьбой с пандемией COVID-19, смогут получить дополнительные средства за каждого, находящегося на их попечении ребёнка. Об этом пишет 7 апреля портал LSM со ссылкой на данные министерства благосостояния Латвии.
Подробности в материале: В Латвии могут выделить дополнительные средства на выплату детских пособий
Представители США, Канады, Норвегии, Бразилии и Великобритании приглашены на онлайн-совещание ОПЕК по нефтяному рынку, запланированное на 9 апреля. Все 36 приглашённых стран перечислены в разосланном им уведомлении.
Читайте также: США, Канада и Британия приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
Валюта. Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ассоциация переработчики молочной продукции Литвы обратилась к властям с просьбой заморозить закупочные цены на молоко на мартовских показателях и ограничить импорт молочной продукцию в страну из других стран ЕС, тем самым поддержав местного производителя. Руководитель литовского института свободного рынка Индре Гените-Пикчене считает такие признаки опасными, которые могут привести к торговым войнам внутри ЕС и даже обернуться для Литвы голодом. Об этом сегодня, 7 апреля, пишет литовское новостное агентство Elta.
Читайте также: Литва рискует развязать торговую войну, которая приведёт к голоду — эксперт
У Киргизии нет денег на то, чтобы компенсировать им такую меру поддержки предпринимателей и рядовых киргизстанцев.
Об этом: «Киргизстанцы могут не ждать отмены процентов по кредитам» — вице-премьер
На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 857,45 пункта (3,78%), до 23 537,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 74,97 пункта (2,81%), до 2738,65 пункта, индекс Nasdaq вырос на 216,75 пункта (2,74%), до 8129,99 пункта.
Подробности в материале: Уолл-стрит растет на фоне улучшения ситуации с эпидемией в Нью-Йорке
Встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки» состоится 10 апреля, сообщают СМИ.
Тема влияния пандемии на ситуацию на нефтяном рынке будет обсуждаться 10 апреля на переговорах G20. В переговорах, которые будут проходить виртуально, примут участие министры энергетики стран G20. Председательствовать будет Саудовская Аравия.
Об этом: G20 назначила дату обсуждения влияния пандемии на рынок нефти
Потребление электричества домашними хозяйствами в Латвии с момента введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) выросло на 17%. Об этом сообщил член правления предприятия Enefit Крист Мертен, ссылаясь на данные компании.
Аэропорт «Рига» из-за пандемии COVID-19 сократит 500 сотрудников, что составляет 41,7% всего персонала. Об этом сообщила представитель международного аэропорта Рига Лаура Карните порталу Nra.lv.
Читайте подробнее: Аэропорт «Рига» сократит около 500 сотрудников
Туристический бизнес в кризисе из-за коронавируса во всём мире, а для Черногории последствия кризиса могут стать настоящей катастрофой, пишет черногорское издание Vijesti. Уже сейчас можно сказать, что есть негативный эффект на проекты стратегических иностранных инвесторов в Черногории — Porto Montenegro и Lustica Bay в Тивате, отмечает издание.
Подробности в материале: Коронавирусный кризис ударил по ключевым инвесторам черногорской экономики
В Казахстане существенно снижается производство урана, объёмы которого в 2020 году, как ожидается, сократятся на 4 тыс. тонн.
Как заявил председатель правления компании «Казатомпром» Галымжан Пирматов, все дочерние и зависимые предприятия до минимального уровня сократят количество сотрудников. Ограничительные меры рассчитаны на три месяца.
Подробности в материале: Казахстан сокращает добычу урана из-за эпидемии
Женщина в маске. Франция. (сс) Patrice CALATAYU
Минэнерго США в своём отчёте понизило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году на $10, снизив её таким образом до $33 за баррель.
Руководители стран — членов ЕС должны быстро достичь договоренностей об общих мерах борьбы с последствиями коронавируса, в противном случае «рухнут все», заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Во вторник министры финансов стран — членов ЕС проводят совещание по данному вопросу. Италия вместе с рядом других стран предлагает выпустить специальные общие «коронабонды» для минимизации ущерба, нанесенного экономикам.
Читайте также: Глава МИД Италии: или члены ЕС быстро договорятся, или рухнут все
Президент Туркмении поручил правительству расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса, а также составить список предприятий, которым нужно предоставить льготы или отсрочку по выплате налогов и кредитов.
Об этом: Президент Туркмении пообещал коммерсантам льготы и кредиты из-за COVID-19
Выплата разовых пособий (600 евро) для самозанятых граждан, сезонных и некоторых других категорий работников начнется во второй половине апреля, заявил заместитель министра экономики и финансов Италии Антонио Мисиани.
Заявки на получение выплат начали принимать 1 апреля. Их было подано более трех миллионов. На некоторое время сайт национальной службы социального обеспечения выходил из строя — по одним данным, из-за атак хакеров, по другим — из-за слишком большого числа посетителей.Выплаты начнутся после решения технических проблем и обработки данных, пояснил Мисиани.
Читайте подробнее: Самозанятых Италии попросили подождать обещанные пособия
Минэнерго США не ожидает достижения соглашения странами ОПЕК+ по новому сокращению добычи нефти после встречи 9 апреля, говорится в отчёте ведомства.
Экстренный пакет мер по поддержке населения предлагается увеличить почти что вдвое.
Подробности в материале: Демократическая партия Косово требует расширения мер поддержки населения
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос более чем на 22% с момента достижения восьмилетнего минимума в марте, но остается на 24% ниже рекордного максимума февраля.
Читайте также: Европейские рынки выросли до максимумов за месяц
В Росатоме сообщили, что на всех площадках строительства АЭС с участием специалистов из России предпринимаются все возможные меры, чтобы не допустить случаев заражения коронавирусом среди сотрудников.
Читайте также: У граждан РФ, занятых на стройках АЭС за рубежом, коронавирус не выявлен
Государственная касса Латвии привлекла ещё 1 млрд евро для ликвидации последствий экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией COVID-19. Об этом сказал министр финансов Латвии Янис Рейрс порталу Diena.lv.
Читайте подробнее: Госкасса Латвии привлекла 1 млрд евро для стимулирования экономики
Министр финансов Латвии Янис Рейрс. (сс) Valsts kanceleja
Международное рейтинговое агентство Standard &Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах до уровня SD, что означает «выборочный дефолт».
Подробности в материале: S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта» из-за коронавируса
На помощь малому бизнесу США уже предусмотрены $349 млрд в рамках пакета мер экономического стимулирования на $2,3 трлн, принятого в ответ на эпидемию коронавируса.
Читайте подробнее: Трамп потребовал у Конгресса выделить ещё $250 млрд
К настоящему моменту майские фьючерсы WTI на Лондонской бирже подешевели на $1,74 (6,67%), до $24,34 за баррель. Диапазон марки за сессию составляет $23,55 — $27,24 за баррель.
«Все пытаются ответить на один вопрос — опережает ли рынок данные врачей и ученых?» — отмечает управляющий инвестициями GLOBALT Кит Бьюкенен.
Подробности в материале: Уолл-стрит растет в надежде на прекращение эпидемии
Фондовый рынок США провел практически всю сессию 7 апреля в «зеленой зоне», однако закрылся в минусе. К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился до 22 653,86 пункта.
Читайте также: Фондовый рынок США закрылся в минусе
Рейтинг Аргентины был понижен после заявления аргентинского правительства о планируемой отсрочке $10 млрд выплаты по долгам из-за эпидемии коронавируса.
Глобализация, к которой многие привыкли, скоро перестанет существовать после того, как множество компаний в мире сменит своих поставщиков из-за влияния коронавируса на экономику, пишет газета Die Welt со ссылкой на опрос организаций, проведенный консалтинговым обществом EY.
Об этом: Die Welt: мир увидит «конец глобализации» из-за пандемии
7 апреля министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что в настоящий момент нет угрозы более серьезной для экономики страны, чем дальнейшее распространение коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Подробности в материале: Намаки: COVID-19 окажет серьезное влияние на иранскую экономику
Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Подробности в материале: Американские сенаторы обсудят рынок нефти с властями Саудовской Аравии
Переговоры Кевина Крамераи Дэна Салливана в дистанционном режиме запланированы на 11 апреля.
В 2020 году темпы роста экономики Южной Кореи составят минус 2,3% (-2,3%). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского института экономических исследований (KERI).
Подробности в материале: Темпы роста экономики Южной Кореи в 2020 г. могут быть отрицательными
Коронавирус не убьет глобализацию, однако её идеология изменится, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).
Читайте подробнее: Журавлёв: коронавирус не убьет глобализацию
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз рейтингов дефолта эмитента целого ряда российских банков. Как следует из отчёта агентства, изменения в прогнозе отражают давление на финансовые профили банков из-за вспышки нового типа коронавируса, снижения цен на нефть и последовавшего за этим экономического спада.
Читайте подробнее: Fitch снизил до негативного прогноз 15 российских банков
Автокомпания Tesla с 13 апреля сокращает заработную плату сотрудникам до 30%. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, сообщается, что часть работников предприятия отправлены в неоплачиваемый отпуск. Данная мера предпринята в связи с закрытием заводов из-за пандемии коронавируса. Она будет действовать до окончания второго финансового квартала.
Об этом: Tesla планирует сократить зарплаты сотрудников почти на треть — СМИ
Со среды, 8 апреля, медный рудник Glencore в Замбии будет закрыт из-за сбоев в работе, вызванных пандемией коронавируса. Однако правительство намерено препятствовать закрытию, сообщили репортеры.
Читайте также: Glencore планирует закрыть рудник в Замбии из-за коронавируса
В Грузии значительно снизился спрос на приобретение легковых автомобилей. Об этом 7 апреля сообщает портал «Бизнес Грузия» со ссылкой на представителей этого сектора рынка.
В Швеции в одном из отделений Университетской клиники Линчёпинга было проведено обследование около 50 сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. В результате тестирования оказалось, что половина персонала была инфицирована. У некоторых не было симптомов, но их все равно отправили домой. Об этом 8 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
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