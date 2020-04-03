Кострома, 3 апреля, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Буйские предприниматели просят губернатора Костромской области Сергея Ситникова о помощи. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, предприниматели ставят подписи под обращением, в котором просят дать им возможность продолжать работу:

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«2 апреля 2020 года президент РФ В.В. Путин обратился к россиянам по поводу ситуации с пандемией COVID-19. Нерабочая неделя продлена до 30 апреля. Из-за введения ограничительных мер предприниматели, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в городе Буй, а их около 190 человек, находятся на грани банкротства. У каждого из них есть наемные работники в количестве одного или более человек. По примерным подсчётам сегодня около 400 человек остались без каких-либо средств к существованию… Главам субъектов федераций предоставлены дополнительные полномочия. Вы, Сергей Константинович должны определить конкретный набор профилактических мер, как с точки зрения обеспечения здоровья и безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры… Просим пересмотреть список объектов предпринимательской деятельности, попадающий под ограничения с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, сложившейся в каждом конкретном муниципалитете области».

Составителем обращения и организатором сбора подписей выступила общественник, депутат буйской городской думы, главный редактор «Буй-ТВ» Ольга Дробышева. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM журналистка отметила, что беспокойство в местной предпринимательской среде, начавшееся на прошлой неделе, переросло в возмущение:

«О содействии просят парикмахерские, общепит, торговцы непродовольственными товарами и так далее. Сегодня подписи под обращением поставили 46 человек, но уверена, их будет больше. На прошлой неделе мне постоянно звонили мелкие и средние предприниматели, это была просто какая-то горячая линия. У людей сложности с арендой, выплатой зарплат. Тех резервов, которыми они располагали, хватило на неделю. Мы очень ждем, что скажет Сергей Ситников после вчерашних слов Президента и очень надеемся, что с учетом того, что предпринимательская среда очень сильно возмущена, наше предложение будет услышано и поправки будут внесены».

Обращение костромскому губернатору общественница намерена отправить в ближайшее время. Проблемы, вызванные пандемией коронавируса и ослаблением курса рубля, коснутся всех видов бизнеса. Ранее в интервью ИА REGNUM председатель совета костромского отделения общероссийской организации «Деловая Россия» сообщил, что финансовая подушка предприятий малого и среднего звена в ЦФО рассчитана «максимум на полтора месяца».