Калуга, 3 апреля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. В Калуге главе региона Владиславу Шапше 3 апреля был представлен опыт работы педагогического коллектива и учеников городской средней школы №25 по дистанционному обучению учащихся в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владиславу Шапше представлена работа средней школы №25 по дистанционному обучению учащихся

По словам директора образовательного учреждения Алексея Макрушина, в тестовом режиме организовано обучение школьников 9−11 классов. Урок длится 60 минут. Занятия проводятся на программном обеспечении, которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу. В рамках урока объясняется новый материал, проводится опрос, дается домашнее задание. Одна из возможностей интерактивного обучения — видеоуроки, на которые учителя дают ссылки. В день проходит три-четыре урока. Выполнение заданий оценивается, но на время их проведения в тестовом режиме принято решение не выставлять неудовлетворительные оценки. Помимо уроков учителя проводят родительские собрания и классные часы. После завершения занятий каждый учитель заполняет он-лайн форму, в которой указывает, какие возникли сложности, заполняет электронный дневник.

С 6 апреля уроки в дистанционном режиме будут проводиться для учеников всех школ. В настоящее время на территории региона одновременно на дистанционном обучении уже находятся более 40 тысяч учеников.