Тюмень, 3 апреля, 2020, 16:55 — ИА Регнум. В Тюменской области насчитывается 11 заболевших COVID-19. Четверо из них выздоровели. Пять человек находятся в больнице под наблюдением врачей, ещё двое — под наблюдением медиков. Уточнённые данные сообщила на брифинге 3 апреля заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

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По данным областного оперативного штаба, за сутки в регионе появилось 5 человек с подтвержденным результатом на коронавирус.

Отметим, что на официальном сайте Роспотребнадзора «Стопкорнавирус.ру» опубликованы иные данные по региону: 11 заболевших COVID-19 и 2 выздоровевших.