Санкт-Петербург, 3 апреля, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Обращение среднего и младшего медперсонала Покровской больницы Санкт-Петербурга по поводу того, что медицинское учреждение испытывает нехватку средств защиты от коронавируса, а также страдает от отсутствия кислорода в палатах, в комитете по здравоохранению Петербурга назвали содержащим недостоверную информацию.

Pokrov.spb.ru Покровская больница Петербурга

Напомним, видеообращение людей, представившихся сотрудниками Покровской больницы, которая со 2 апреля перепрофилирована на прием больных с пневмонией, появилось на видеохостинге YouTube. Десять человек в медицинских масках и халатах рассказывают о том, что им не хватает средств индивидуальной защиты, препаратов, а в палаты не проведён кислород.

«Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Побудило нас к этому то, что со вчерашнего дня наша больница принимает все пневмонии, в том числе и коронавирусные. Средств защиты у нас нет, то, что вы видите на нас — это не средства защиты от вирусной инфекции. Наше руководство выделяет нам средства защиты на отделение — одну-две упаковки, один-два комплекта. Мы не отказываемся от работы в отделении, мы любим наших пациентов, мы хотим, чтобы было выздоровление у всех, но работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным — от заражения не застрахован никто, вирус не щадит ни медиков, ни молодежь, никого», — заявляют авторы обращения.

По их словам, они просили руководство обеспечить их средствами индивидуальной защиты за счет собственных средств больницы, но получили отказ. «Наше руководство пообещало нам «разобраться» с теми, кто будет жаловаться, но мы не боимся, потому что наши жизни, жизни наших близких людей нам тоже дороги», — говорят авторы видео.

Они отмечают, что для лечения вирусных пневмоний в первую очередь требуется кислород, но он в палаты Покровской больницы не подведён, так что его необходимо либо срочно подвести, либо поставить туда кислородные баллоны. Врачи также заявили о нехватке препаратов.

В свою очередь главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина заявила изданию «Фонтанка», что описываемое на видео не соответствует действительности.

«То, что они там рассказывают, — это неправда», — цитирует Бахолдину издание «Фонтанка».

В комитете по здравоохранению корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что в Санкт-Петербурге отработана четкая маршрутизация больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они направляются в Клиническую инфекционную больницу им. C. П. Боткина, а несовершеннолетние — в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова, при этом Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Больной c пневмонией не является инфекционным больным. Лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него», — пояснили в комздраве.

Помимо этого, там подчеркнули, что в четком соответствии с рекомендациями ВОЗ, медперсонал при работе с пневмониями обеспечивается одноразовыми халатами и масками.

«В Санкт-Петербурге, как и во всем мире, присутствует нехватка средств индивидуальной защиты. Однако город наращивает объем средств индивидуальной защиты. В ближайшее время планируется поставка средств индивидуальной защиты со стороны Минпромторга во все регионы России, в том числе в Санкт-Петербург», — заверили в комитете по здравоохранению.

Напомним, на 3 апреля в Санкт-Петербурге — 156 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выписаны после выздоровления 24 петербуржца. Два пациента скончались.