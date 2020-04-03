Ярославль, 3 апреля, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Монастыри Ярославской и Переславской епархий Русской православной церкви начали пошив медицинских масок, необходимых прихожанам для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службах епархий. На данный момент пошивом средств индивидуальной защиты занимаются монахини Толгского и Казанского женских монастырей в Ярославле, а также Николо-Сольбинского женского монастыря в Переславле-Залесском и Богоявленского женского монастыря в Угличе.

Николо-Сольбинский монастырь Маски, сделанные в монастыре

«У нас сейчас работают 3 швеи. У них разделение труда: кто-то кроит, кто-то шьет, кто-то завязочки пришивает. Мы делаем двухслойные одноразовые маски и многоразовые с 8 слоями марли или 4 слоями бязи», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM монахиня Николо-Сольбинского монастыря сестра Тамара.

На данный момент маски распространяются среди прихожан и монахинь монастырей, а также храмов епархии. Пока в основном готовят только пробные партии, в Угличе, к примеру, это 50 штук в день, в Переславле — в два раза больше.

«Мы начали эти заниматься с понедельника, и будем продолжать. В принципе, как говорят сами швеи, количество сделанных масок до 100 в день. Если появятся добровольные помощники, то смогут сделать больше. Распространяем бесплатно или взамен принимаем пожертвования монастырю», — добавила сестра Тамара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 2 апреля главы Переславской и Рыбинской епархии совершили облет территории Ярославской области с иконой Казанской Божией Матери из одноименного монастыря.