Лукашенко о коронавирусе: «У нас сил и средств хватает»
Минск, 3 апреля, 2020, 15:29 — ИА Регнум. У Белоруссии достаточно сил и средств, которые позволят остановить распространение коронавируса. Об этом заявил президента страны Александр Лукашенко 3 апреля в ходе визита в Смолевичский район Минской области, сообщило 3 апреля информационное агентство БелТА.
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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район
«У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трёх тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких и наркозно-дыхательных — их тоже можно, в крайнем случае, использовать», — рассказал он.
Лукашенко рассказал, что к борьбе с инфекцией в Белоруссии будут задействовать военных медиков для того, чтобы они приобрели опыт.
«Это для них определённая учеба, а для меня значительная помощь и контроль», — добавил президент Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что жертвами COVID-19 в Белоруссии стали четыре человека.
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