Екатеринбург, 3 апреля, 2020, 14:55 — ИА Регнум. Парк «Зелёная роща» в Екатеринбурге так и не закрыли для горожан, невзирая на действующий на Среднем Урале режим самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Парк «Зеленая роща» в Екатеринбурге

Все входы в рощу широко открыты, хотя еще в середине марта 2020 года их закрывали — тогда в парке должны были начать реконструкцию. С тех времен остались объявления, которые убежают жителей: «Парк закрыт для сквозного прохода». Однако это не так.

ИА REGNUM Парк «Зеленая роща» в Екатеринбурге

Оказалось, что ворота забыл закрыть подрядчик, ответственный за реконструкцию парка. Этим он немало удивил городских чиновников, которые даже и не знали, что роща открыта для посетителей.

«Подрядчика сейчас на объекте нет, так как идут нерабочие дни. Однако он должен был закрыть парк!» — заявила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

ИА REGNUM Парк «Зеленая роща» в Екатеринбурге

Как сообщало ИА REGNUM, рощу закрыли на реконструкцию ещё 16 марта 2020 года. Тогда планировалось, что парк не будет доступен для посетителей в течение полугода.

Ранее городские власти заявляли, что все ограждённые парки закроют на карантин по коронавирусу.