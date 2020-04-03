Минск, 3 апреля, 2020, 14:43 — ИА Регнум. На фоне роста инфицирования коронавирусом в Белоруссии наблюдается сокращение смертности. Об этом сегодня, 3 апреля заявил Александр Лукашенко, инспектируя предприятия Смолевичского района Минской области.

President.gov.by Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

Читайте аналитику по ситуации: Коронавирус в Белоруссии: удастся ли скрыть масштабы катастрофы

«Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить? Это нереально, — заявил Лукашенко. — А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но как государство мы делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он также отметил: «Я молю бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хоть все кричат гвалтом, что у нас что-то так, не так».

Читайте на эту тему: Врача, рассказавшего об эпидемии в Белоруссии, вызвали в прокуратуру

«При этом психозе, что у нас тут мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким», — заявил Лукашенко.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Коронавирус COVID-19