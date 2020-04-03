В Калуге ещё одну больную туберкулёзом принудительно госпитализировали
Калуга, 3 апреля, 2020, 18:35 — ИА Регнум. В Калуге почти два часа понадобилось судебным приставам, чтобы убедить больную туберкулёзом подчиниться решению суда и отправиться на лечение в стационар областной клинической туберкулезной больницы. Об этом 3 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
Ранее калужанку 1992 года рождения, проживающую в общежитии и больную туберкулёзом, уклоняющуюся от лечения, приставы принудительно доставили в стационар филиала областной клинической туберкулезной больницы в Жуковском районе. Помимо туберкулёза у женщины имеются ряд серьёзных заболеваний — ВИЧ, гепатит и другие. Она отказывалась исполнять судебное решение и ложиться на лечение в больницу.