Рыбинск, Ярославская область, 3 апреля, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В инфекционное отделение больницы №2 города Рыбинска госпитализирован молодой человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, изолирована и его жена. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главного врача лечебного учреждения. Житель Рыбинска побывал в Сочи, а потом оттуда путешествовал в Абхазию. 1 апреля он почувствовал недомогание и был госпитализирован в инфекционное отделение больницы имени Пирогова

Официальный сайт больницы Больница имени Пирогова в Рыбинске

«Пациент изолирован, лежит один, с ним работает персонал. Состояние его удовлетворительное, в специальном лечении он не нуждается, — рассказал главный врач больницы № 2 Михаил Цветков.

Тест на COVID-19, сделанный в рыбинском центре гигиены и эпидемиологии, дал отрицательный результат, также анализ отправлен в референс-центр города Москвы.

«Молодой мужчина контактировал с супругой, она также изолирована и находится сейчас в инфекционном отделении. Всего за последнее время через инфекционное отделение городской больницы № 2 прошло 8 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. На первый и десятый день пребывания в больнице у них были взяты анализы. Ни у кого из них диагноз не подтвердился. На домашнем карантине находится 218 человек», — рассказали в администрации Рыбинска.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Ярославской области лабораторно исследованы на коронавирус 377 человек, все результаты отрицательные. 12 проб — в ожидании подтверждения.