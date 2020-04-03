Москва, 3 апреля, 2020, 13:15 — ИА Регнум. Лично мне карантин по коронавирусу принёс то самое спокойствие, о котором я так долго мечтала. Суета, в которой мы жили последние годы, меня очень угнетала. Сейчас, на карантине, впервые за долгое время я чувствую себя по-настоящему счастливой, заявила корреспонденту ИА REGNUM певица Виктория Макарская — супруга актера театра и кино, певца Антона Макарского.

Фото из семейного архива Макарских Певица Виктория Макарская

«Как не впасть в уныние в режиме самоизоляции? Что вы! Какое уныние? Мы целыми днями с мужем и детишками радуемся жизни. Не хватает, конечно, свежего воздуха, постоянно проветриваю комнаты, хочется гулять, но нельзя.

На карантине у меня нет никакого уныния и депрессии. Несмотря на кучу отмененных концертов и полную неизвестность, что дальше будет с работой, в будущее смотрю очень оптимистично! У нас в стране всё наладится самым наилучшим образом. Вот увидите!

Фото из семейного архива Макарских Антон Макарский и Виктория Макарская

На нас и наши достижения еще будет любоваться весь мир. Если, конечно, все перестанут ныть, бухать и возьмутся за дело. Нынешняя ситуация очень многих вернёт на землю, на свои участки и хозяйство. Это очень здорово!

А то пашут-пашут всю жизнь, выплачивая непосильные кредиты за трухлявые «однушки», и мечтают о том, чтобы купить дачу на своём участке земли, а времени, чтобы счастливо там пожить, ни у кого нет. Хотя тысячи деревень стоят пустые. Заезжай и живи! Дома даром отдают.

Вот сейчас и появится время на хозяйство, а экономический кризис вынудит и козу завести, и курочку. Городские говорят: в деревне нет работы. Так могут говорить только люди, которые никогда не жили в деревне. А я жила! Работы — с утра до ночи!

Никаких депрессий, и спишь ночью, как младенец. У моих прабабушки и прадедушки всегда были в деревне полные закрома вкуснейших натуральных продуктов. В магазин ходили только за солью и спичками.

Помогает ли вера? Безусловно. БОГ — не последняя наша надежда, а единственная. К тому же я не верующий человек, а точно знающий. БОГ есть, просто мы все к НЕМУ давно повернулись задницей и всеми своими поступками не даём ЕМУ нам помогать, чтобы начать жить счастливой жизнью.

Фото из семейного архива Макарских Виктория Макарская с семьей

По своему опыту скажу — никакого счастья без БОГА не бывает. Никакого. Карантин — замечательный повод хорошенько поразмыслить над смыслами и результатами своей безбожной жизни.

Главное в период карантина — радоваться самим и радовать близких. В унынии нет никакого смысла, кроме саморазрушения. Всем желаю дарить ЛЮБОВЬ и доброту находящимся рядом людям. Никого не осуждать и самому стать источником позитива», — Виктория Макарская.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса до 30 апреля.

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