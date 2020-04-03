Москва, 8 апреля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Александр Петрович Савченко (1919−1988) воевал с первого дня войны. Защищал Ленинград на знаменитых «ишачках», истребителях И-16. В тяжелейших условиях 1941−1942 годов сражался с вражескими самолетами, летал на штурмовку неприятельских позиций, прикрывал транспорты, привозившие в блокадный город продовольствие и боеприпасы. Несмотря на то, что истребитель к этому времени считался устаревшим, Александр Петрович сумел одержать на нем восемь личных побед и 11 в группе. Был дважды награжден орденом Красного Знамени (29 октября 1941 и 3 мая 1942).

Александр Петрович Савченко

В дальнейшем, пройдя переобучение на Як-1, капитан Савченко командовал эскадрильей в составе 127-го истребительного полка 17-й Воздушной армии на Юго-Западном фронте. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах.

К 9 июля 1943 года, согласно представлению к званию Героя Советского Союза, капитан совершил 424 вылета, в том числе 51 на штурмовку и 122 на прикрытие своих войск и объектов. Провел 64 воздушных боя, в которых сбил 12 самолетов лично и 15 в группе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года Савченко было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 3333).

Всего же за войну Александр Петрович выполнил 493 боевых вылета, одержав в общей сложности 31 победу. Был еще раз награжден орденом Красного Знамени, а также Отечественной войны 1-й степени.

С 1954 года в звании подполковника вышел в запас, жил в Ростове-на-Дону, работал инженером в тресте «Стройконструкция».