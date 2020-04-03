Минск, 3 апреля, 2020, 12:56 — ИА Регнум. Мерилом оценки эффективности работы в сельском хозяйстве являются не надои и привесы, а деньги. Об этом 3 апреля заявил Александр Лукашенко, инспектируя предприятия Смолевичского района Минской области.

Доярки разгадывают кроссворд. Колхоз «Коминтерн». 1957

По его мнению, критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!», — заявил Лукашенко.

Он уточнил: «Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были».

Лукашенко также «ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов», сказано в официальном сообщении. Из официального сообщения не ясно, о ком и каких населённых пунктах идёт речь.

При этом приводятся слова руководителя республики: «Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное — это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. — Прим. президентской пресс-службы): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди — не важно… Это дураки полные — приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда».

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