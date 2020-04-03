Ярославль, 3 апреля, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В УМВД России по Ярославской области опровергли сообщения, распространяемые в социальных сетях, о массовой госпитализации пациентов с коронавирусом, в одно из лечебных учреждений Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства. Данные сведения в полиции называют фейковыми.

УМВД по Ярославской области

«Накануне в мессенджерах была распространена информация о том, что в Ярославле в медучреждение, перепрофилированное для карантина под короновирус «в ближайшее время планируют привезти еще 100 человек, полицейские просят обходить стороной эту территорию» Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

При этом стоит уточнить, что конкретные лица, распространявшие данные сведения в мессенджерах, на данный момент не установлена, хотя проверка по данному факту ведется.