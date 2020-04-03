Минск, 3 апреля, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Школьные каникулы в Белоруссии скорее всего будут продлены на одну неделю. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 3 апреля в ходе визита в Смолевичский район Минской области, сообщило информационное агентство БелТА.

ИА REGNUM

«Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но мы не будем довлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет», — рассказал он.

Лукашенко отметил, что вопрос ещё будет изучаться, но с большой долей вероятности каникулы всё-таки будут продлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии предположил, что паника вокруг коронавируса является поводом для передела мира сильными международными игроками.

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