Санкт-Петербург, 3 апреля, 2020, 12:42 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене приняты меры по дезинфекции металлических жетонов на разовый проезд в подземке. Как известно, коронавирус сохраняется на металлических поверхностях в течение нескольких часов и представляет угрозу заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро Площадь Восстания

Как сообщили 3 апреля в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, сегодня Александр Беглов, проверяя готовность метрополитена обеспечивать безопасность пассажиров в условиях распространения коронавируса, обсудил с сотрудниками метро меры по дезинфекции жетонов.

«На сегодняшний день во всех кассах в продаже доступны только новые жетоны, обработанные специальными веществами для профилактики распространения инфекции через передачу из рук в руки», — отметили в Смольном.

Кроме того, в метрополитене каждый час ведется уборка контактных поверхностей, четыре раза в сутки производится влажная уборка пассажирских зон с дезинфицирующими средствами. Дважды в сутки проходит комплексная уборка подвижного состава, каждый час на конечных станциях в вагонах протирают поручни.

Тем временем пассажиропоток в метро Петербурга сократился на 86%. Сейчас в метро ездят в основном сотрудники оперативных служб и работники производств и систем жизнеобеспечения, продолжающих непрерывную работу.

На всех станциях постоянно транслируется информация о необходимости воздерживаться от перемещений по городу.

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Напомним, с 1 апреля 2020 года все станции метрополитена работают на вход до 22:00 часов. Для входа и выхода пассажиров закрывается ряд вестибюлей станций, имеющих по два вестибюля, а также вестибюли пересадочных станций. Такими станциями можно воспользоваться через соседний вестибюль. Полностью закрыта станция «Новокрестовская».