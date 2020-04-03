Обнинск, Калужская область, 3 апреля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Медицинские работники клинической больницы №8 Обнинска активно поддержали флешмоб против коронавирусной инфекции. Врачи, фельдшера, медсёстры и санитарки обратились с призывом к горожанам «Мы остались на работе ради вас, останьтесь дома ради нас», — сообщает 3 апреля корреспондент ИА REGNUM по информации медицинского учреждения.

Admobninsk.ru Медицинские работники клинической больницы №8 Обнинска активно поддержали флешмоб против коронавирусной инфекции

Призыв сотрудников больницы напомнит обнинцам об основных мерах профилактики против коронавируса: сидеть дома, снизить количество контактов и относиться ответственно к своему здоровью. Медицинский персонал продолжает работу в непрерывном режиме, круглосуточно оказывает экстренную и неотложную врачебную помощь. В лечебном учреждении дезинфекцию всех ручек и поверхностей проводят каждые 20 минут. Машины скорой помощи дезинфицируют перед и после каждого пациента.

Напомним, в Калужской области принято решение о введении ежемесячной доплаты для врачей, которые непосредственно задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, — 30 тысяч рублей, фельдшерам — 20 тысяч рублей и медсёстрам — 10 тысяч рублей.