Кострома, 3 апреля, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Ситуация с аппаратами искусственной вентиляции легких и обеспечением населения и врачей медицинскими масками в Костромской области остается неясной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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18 марта 2020 года на заседании Общественной палаты Костромской области директор регионального департамента здравоохранения Евгений Нечаев рапортовал: «медучреждения готовы к встрече с COVID-19. В области имеется 121 аппарат ИВЛ».

Другие цифры 31 марта 2020 года на встрече с журналистами озвучила заместитель губернатора Ольга Ерёмина. Чиновница заявила, что к работе в медучреждениях области готовы 62 аппарата ИВЛ, в ближайшее время регион закупит еще 49 аппаратов на федеральные 130 миллионов рублей.

В пресс-службе региональной администрации ответить на вопрос о разнице в цифрах оперативно не смогли. Между тем, по информации издания «Проект», Костромская область относится к регионам с самым сильным дефицитом аппаратов ИВЛ. Чтобы дотянуть до нормативов Минздрава, региону необходимо иметь 275 подобных аппаратов.

Ситуация с обеспечением врачей и населения масками также вызывает вопросы. В начале марта в Костроме наблюдалась острая нехватка средств индивидуальной защиты — купить изделия в аптеках Костромы было практически невозможно. Фармацевты разводили руками и советовали горожанам шить маски из подручных материалов.

Для решения проблемы в Костроме наладили производство. Назывались и объемы: с выпуска 25 тысяч экземпляров в сутки Костромская областная аптечная база надеялась выйти на пошив 50 тысяч масок в день.

Однако проблему розничного дефицита это не решило. Купить маски в аптеках по-прежнему довольно трудно. Позже, отвечая на вопрос журналистов, власти объяснили текущую ситуацию «повышенным спросом на изделия».

Врачи региона также плохо обеспечены средствами индивидуальной защиты. По информации местных СМИ, в части детских поликлиник Костромы медиков просят покупать средства индивидуальной защиты на собственные средства.

«Я о проблеме знаю, жалобы такие доходили и до меня. Все маски, которые отшивает медицинская база, мы перенаправим в медицинские организации. Обеспечение медработников сертифицированными средствами защиты — это один из самых серьезных вопросов, которые мы решаем» — сообщила 1 марта Ольга Еремина.

На сегодняшний день в Костромской области официально подтверждено два случая заболевания COVID-19. По данным на 1 апреля, на коронавирус в регионе обследовали 779 человек, на карантине находятся 755 человек.