Алтайский край, 10 ноября, 2010, 12:19 — ИА Регнум. В экономику Барнаула за январь-сентябрь 2010 года привлечено более 23 млн долларов США иностранных инвестиций. Такие данные предоставил Алтайкрайстат. Это в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основной страной-инвестором являлся Кипр.

В Алтайкрайстате отмечают, что большая часть иностранных инвестиций - 57,7 % была направлена на развитие организаций, осуществляющих деятельность в области строительства.

На начало года накопленный иностранный капитал в Барнауле составил более 46 млн. 400 тыс. долларов США, - передает корреспондент ИА REGNUM Новости.