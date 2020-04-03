В Рыбинске сдан первый положительный тест на коронавирус
Рыбинск, Ярославская область, 3 апреля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области сдан первый положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание «Рыбинские известия». Газета приводит слова официального представителя департамента здравоохранения Ярославской области.
— 1 апреля в инфекционную больницу поступил мужчина с подозрением на коронавирус. Анализы, которые сделали в Рыбинске, оказались положительными. Для повторной проверки их отправили в Москву. Окончательные данные, по которым можно поставить или снять диагноз, будут известны в ближайшие дни, — сообщила представитель областного департамента здравоохранения в Рыбинске Ирина Барышева.
Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Рыбинской больницы, также госпитализирована и его супруга. Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Ярославской области 12 анализов считаются «подозрительными». Тесты, проведенные в регионе, показали положительный результат на COVID-19. Теперь анализы перепроверяются в федеральных лабораториях.