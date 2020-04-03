Рыбинск, Ярославская область, 3 апреля, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области сдан первый положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание «Рыбинские известия». Газета приводит слова официального представителя департамента здравоохранения Ярославской области.

Департамент здравоохранения ЯО Скорая помощь

— 1 апреля в инфекционную больницу поступил мужчина с подозрением на коронавирус. Анализы, которые сделали в Рыбинске, оказались положительными. Для повторной проверки их отправили в Москву. Окончательные данные, по которым можно поставить или снять диагноз, будут известны в ближайшие дни, — сообщила представитель областного департамента здравоохранения в Рыбинске Ирина Барышева.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Рыбинской больницы, также госпитализирована и его супруга. Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Ярославской области 12 анализов считаются «подозрительными». Тесты, проведенные в регионе, показали положительный результат на COVID-19. Теперь анализы перепроверяются в федеральных лабораториях.