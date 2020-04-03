Барнаул, 3 апреля, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Власти Барнаула, где зарегистрировано уже четыре официально подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией и где действует режим самоизоляции, проявили чудеса очковтирательства, пригласив представителей местных СМИ посмотреть, как в столице Алтайского края начали дезинфицировать улицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Янцен Алтайские журналисты на площади Октября в Барнауле

Игорь Янцен Алтайские журналисты на площади Октября в Барнауле

Фотографии и видеокадры с данного мероприятия, состоявшегося сегодня, 3 апреля, не осталось незамеченными в с социальных сетях и телеграм-каналах. К примеру, алтайский общественник Игорь Янцен написал:

«Посмотрите, как эпично. Два чувачка в спецкостюмах обрабатывают пешеходную аллею на Ленинском около площади Октября химреагентами (ну или водичкой с солью, а чего бы нет?!), пока небольшая группа корреспондентов, без всяких масок (!) и костюмов защиты, снимает для народных масс всё это действо, дабы показать, что вот это вот всё для вас, уважаемые граждане, не паникуйте и не скупайте всю гречу/бумагу».

Игорь Янцен Барнаул. Площадь Октября. Журналисты снимают, как проходит дезинфекция в разгар эпидемии коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Алтайском крае, как и во многих других регионах, был введён 31 марта. С этого времени гражданам без особой необходимости не рекомендуется выходить на улицу, а людям старше 65 лет, и вовсе запрещено.

Пресс-служба администрации Баранула Барнаульский сити-менеджер Вячеслав Франк (в центре) и начальник отдела гигиены отдела труда и коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова рассказывают журналистам о дезинфекции в разгар эпидемии коронавируса

Также власти региона пригрозили внушительными штрафами нарушителям данного режима. Ранее ИА «Амител» со ссылкой на ответы заместителя председателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря, данные в прямом эфире, сообщило, что согласно вспучившим в силу поправкам в КоАП, где речь идёт о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности граждане могут получить штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Баранула Дезинфекция в Барнауле

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