Людиново, Калужская область, 3 апреля, 2020, 14:40 — ИА Регнум. В Калужской области работники людиновского предприятия ООО «Агро-Инвест» безвозмездно отправили партию свежих овощей для самоизолированных пожилых людей и многодетных семей в рамках благотворительной акции «Созрели для добра», инициированную ассоциацией «Теплицы России». Об этом 3 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Работники людиновского предприятия ООО «Агро-Инвест» безвозмездно отправили партию свежих овощей для самоизолированных пожилых людей и многодетных семей

Овощеводы отправили в областной центр 400 кг свежих томатов и огурцов. В Людиново помощь получили детский дом «Чайка» и центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В доставке овощей приняли участие члены общественных объединений «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», активисты региональных отделений ОНФ и партии «Единая Россия».

Ежедневно овощеводами из калужского Людиново будет выделяться 100 тонн свежих овощей для обеспечения пенсионеров и многодетных семей, находящихся самоизоляции.