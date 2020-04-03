Волонтёры ЯМЗ помогут ветеранам предприятия пережить пандемию
Ярославль, 3 апреля, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Заводские рабочие советы ярославских моторостроительных заводов «Группы ГАЗ» — «Автодизель» и «Ярославского завода дизельной аппаратуры» — в сложный период эпидемии решили помочь пожилым людям, ранее не один год проработавшим на предприятиях. Волонтеры доставляют продукты питания на дом одиноким и маломобильным ветеранам труда.
Руководство предприятий поддержало эту акцию, выделив необходимые средства на продуктовые наборы для ветеранов, средства личной защиты и транспорт для добровольцев.
Волонтеры подготовили более 80 наборов продовольствия, рассчитанных примерно на месяц. В составе набора — только качественные продукты с большим сроком годности: тушенка, консервы, крупы, макароны, печенье и др.
Все волонтёры прошли обязательное медицинское обследование. Визит к ветерану происходит только после предварительного телефонного звонка и с соблюдением всех необходимых защитных мер. Добровольные помощники не заходят в квартиру, оставляют пакеты с продуктами у двери, общение с ветераном происходит с расстояния не менее 3 метров. У каждого волонтёра есть защитные плащи, перчатки, маски и антисептики.
Волонтёры планируют регулярно проводить такие акции во время эпидемии, пока не будет полностью снят режим самоизоляции.