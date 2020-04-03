Тула, 3 апреля, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в разных муниципалитетах Тульской области различная, а потому и ограничительные меры должны быть разными. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на совещании членами регионального правительства 2 апреля по итогам обращения президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Президент объявил о решении продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Право решать, какие учреждения и организации должны приостановить деятельность, а какие могут ее возобновить или продолжить, передано регионам.

На данный момент в Тульской области официально подтверждено 17 случаев коронавируса. Три человека выписаны с выздоровлением. 1507 жителей находятся на карантине.

«У нас неоднородная картина заболеваемости по области. Есть Тула и Новомосковск, а есть районы, где, к счастью, не зафиксировано ни одного случая. Поэтому и меры реагирования в разных муниципалитетах должны быть разными», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона дал поручение в течение трёх дней проанализировать ситуацию и разработать предложения с учетом отраслевой и муниципальной специфики.