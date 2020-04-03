Ярославль, 3 апреля, 2020, 09:48 — ИА Регнум. В Ярославской области может быть введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления регионального правительства. Введение данного режима регулируется федеральным и региональным законодательством о чрезвычайных ситуациях. В Ярославской области предполагается ввести в действия специальные «Правила поведения», обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности».

Yarregion.ru Правительство Ярославской области

При данном формате сохраняются уже действующие в регионе запреты на проведение любых публичных мероприятий, закрытие образовательных учреждений, музеев, торговых центров, точек общепита. Исключение сделано для аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Ярославцам также рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов.

В рамках режима повышенной готовности предполагает также введение карантина для граждан. Как следует из документа, они не должны покидать места проживания. Правда, прописаны и исключения.

«не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — говорится в проекте постановления.

Как отмечается в проекте постановления, нарушение режима повышенной готовности влечет за собой административную и уголовную ответственность. В документе говорится и о ведении специальных пропусков для граждан.

«Передвижение лиц к месту трудовой деятельности и обратно, в период режима функционирования «Повышенная готовность» в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), осуществляется на основании специальных разрешений (пропусков), выдаваемых установленным Правительством Ярославской области порядком» — отмечено в проекте постановления регионального правительства.

Согласно указу президента РФ, субъекты федерации должны определиться с мерами борьбы с коронавирусом до конца этой недели. Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Ярославской области дал соответствующие поручения региональному правительству.