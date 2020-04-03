Санкт-Петербург, 3 апреля, 2020, 09:58 — ИА Регнум. В Петербурге 1,1 млрд рублей из средств Территориального фонда ОМС будет перераспределено на обеспечение населения медицинской помощью при коронавирусной инфекции COVID-19.

Беглов

Ранее эти средства предназначались для оказания профилактической медицинской помощи в амбулаторных условиях. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

«За счет средств ОМС теперь будет оплачиваться специализированная медицинская помощь при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, к которым относится коронавирусная инфекция COVID-19», — сообщили в Смольном.

Также губернатор подписал закон, дающий возможность до 31 декабря 2020 года по решению правительства Санкт-Петербурга направлять средства городского бюджета на увеличение резервного фонда. Эти средства могут быть использованы на финансирование мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции.

Кроме того, после подписи губернатора вступил в силу закон Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный кодекс города. Он разрешил правительству Санкт-Петербурга устанавливать временные или единовременные меры социальной поддержки и помощи в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Петербурге за всё время подтвержден диагноз COVID-19 у 147 человек. Два человека скончались. Более трехсот человек находятся в больнице с признаками ОРВИ и проверяются на коронавирус.