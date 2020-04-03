Оренбург, 3 апреля, 2020, 09:37 — ИА Регнум. На границах Оренбургской области автомобильный въезд контролируют полицейские и сотрудники Роспотребнадзора. Организована работа 24 пунктов контроля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Автомобильный контроль

Пункты контроля организованы для учета граждан, которые приезжают в регион. Всем приезжим измеряют температуру.

Дежурство несут усиленные наряды полиции. Они разъясняют требования режима обязательной самоизоляции, а также предупреждают о последствиях его несоблюдения.