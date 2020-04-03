Чебоксары, 3 апреля, 2020, 06:10 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 3 апреля, на заседании оперативного штаба будут обсуждены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19. Это связано с «вопиющим фактом», который произошёл 2 апреля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении врио главы Чувашии Олег Николаев.

Instagram.com Скриншот со страницы врио главы Чувашии Олега Николаева в «Инстаграмме»

«К сожалению, в Чувашии появился ещё один инфицированный новой коронавирусной инфекцией. Вопиющий факт! Печально, что человек, находящийся в другом городе, недомогая, сдав тесты, имея на руках предписание не покидать место пребывания, сел на транспорт и приехал в город Чебоксары. В связи с этим мы вынуждены предпринять ряд мер по недопущению массового распространения инфекции», — сказал Олег Николаев.

По его словам, 3 апреля на заседании оперативного штаба будут обсуждены и приняты «соответствующие решения», направленные «на защиту здоровья и благополучия населения» республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она работала в Москве, где ей и стало плохо. После сдачи тестов она решила не дожидаться результатов, а отправилась вместе с мужем на машине в Чебоксары, где её и изолировали: московские врачи проинформировали о положительном тесте чувашских коллег. Известно, что женщина прописана в Нижневартовске.

Отметим, что это второй выявленный случай коронавируса в республике.