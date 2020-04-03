Новосибирск, 3 апреля, 2020, 04:45 — ИА Регнум. В Новосибирске за неделю с 24 по 30 марта 2020 года выросла цена на автомобильный бензин марки АИ-92 — на 0,1%. Цены на другие марки бензине, а также на дизельное топливо остались без изменения, сообщает Новосибирскстат.

Novosibstat.gks.ru Скриншот с сайта Новосибирскстата

На новосибирских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,70 до 41,40 руб. за 1 литр, марки АИ-95 - от 43,75 до 45,40 руб., марки АИ-98 — от 48,50 до 52,05 руб., дизельное топливо — от 49,15 до 53,05 руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточняет, что по сравнению с аналогичной неделей 2019 года заметнее всего подорожало дизельное топливо.