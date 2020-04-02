Москва, 3 апреля, 2020, 01:58 — ИА Регнум. Жители Москвы, использующие для поездок автомобиль, могут быть остановлены сотрудниками правоохранительных органов для выяснения целей поездки, сообщает 2 апреля в своем Telegram-канале оперативный штаб российской столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Автомобиль

Отмечается, что водители транспортных средств обязаны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В оперштабе подчеркнули, что основанием для выезда в другой район должна быть серьезная необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Москве был введен режим всеобщей самоизоляции.