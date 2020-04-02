Лос-Анджелес, США, 3 апреля, 2020, 01:50 — ИА Регнум. Звезда кинокомиксов Marvel Том Холланд, переболевший простудным заболеванием, выложил в сеть ролик, в котором он продемонстрировал свою физическую форму. Видео было опубликовано 2 апреля в сторис Instagram актёра.

Gage Skidmore Том Холланд

https://twitter.com/JoLucyBradley/status/1245744825481093120

По имеющейся информации, Холланд решил встать на руки, выполняя задание одного из поклонников. В то время, как он выполнял упражнение, с него сползла футболка — это показало, что исполнитель роли Человека-паука находится в неплохой физической форме.

1 апреля 2020 года студия Marvel сообщила, что она приостановила производство третьего фильма о Человеке-пауке. Съёмки картины не начнутся в июле 2020 года, как было запланировано ранее.