Киев, 3 апреля, 2020, 00:59 — ИА Регнум. Решение об ужесточении карантинных мероприятий из-за усложнения ситуации с распространением коронавируса приняли украинские власти, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 2 апреля в эфире программы «Право на власть».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Степанов не стал рассказывать о деталях нововведений, но отметил, что в списке мер значатся: ограничение по времени пребывания граждан на улице, закрытие спортивных площадок и скверов, а также запрет на любые массовые мероприятия.

Кроме того, жителей обяжут находиться в защитных масках и передвигаться по одному, кроме случаев сопровождения детей либо оказания помощи. Министр отметил, что данное постановление обнародуют 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 марта на Украине объявлен общенациональный карантин, который будет действовать до 24 апреля.