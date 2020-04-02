Рига, 3 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. На внеочередном заседании 2 апреля кабинет министров Латвии принял поправки к закону «О чрезвычайном положении», разрешающие правительству многократно продлевать режим чрезвычайной ситуации, пишет портал LSM.

Флаг Латвии

Поправки разрешают правительству, в том случае если основания, из-за которых была объявлена чрезвычайная ситуация, сохраняются, продлевать режим ЧС многократно, не объявляя о новой чрезвычайной ситуации. В каждом случае режим ЧС будет продлеваться на три месяца. Кроме того, автоматически будет пролонгироваться действие всех принятых кабинетом законов и подзаконных актов, регламентирующих ЧС. У Сейма останется право отклонить провозглашенный правительством режим ЧС. Согласно действующему законодательству, у кабинета министров есть право продлить режим действия ЧС один раз.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.