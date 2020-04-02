Абуджа, 2 апреля, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Места предварительного заключения Нигерии покинут 52 226 человек, сообщает Agence de Presse Africaine.

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Эти меры власти приняли в рамках борьбы с распространением в стране коронавируса. В итоге на свободе окажутся те, кто ожидает решения суда. Их доля от всех заключённых составляет порядка 70%.

Напомним, в Нигерии подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом. Известно об одном летальном исходе.