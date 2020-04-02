Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Рейтинг фильмов потокового сервиса Netflix в США неожиданно возглавила картина «Кровный отец» (Blood Father) на французском языке, в которой снялся Мэл Гибсон. Об этом 2 апреля сообщил портал Comicbok.

Цитата из к/ф «Кровный отец». Реж. Жан-Франсуа Рише. 2015. Франция Мэл Гибсон

Издание отмечает, что в последнее время в рейтинге Netflix обозначилась странная тенденция: в топ-10 фильмов сервиса начали появляться «непонятные» боевики, о которых многие зрители, возможно, даже не слышали.

Например, сейчас шестое место заняла лента «Кровный отец» французского режиссёра Жана-Франсуа Рише, которая вышла на большие экраны в 2016 году. Несмотря на положительные отзывы критиков, фильм едва окупился в прокате.

«Никто не обратил внимания на «Кровного отца» четыре года назад, когда он вышел, но теперь у него появился второй шанс благодаря релизу на Netflix», — написал автор статьи.

Сюжет картины рассказывает о том, как бывший осуждённый Жжон Линк (Мэл Гибсон) вынужден защищать свою дочь от наркодиллеров. В фильме также снялись Уильям Мэйси, Эрин Мориарти, Диего Луна и Элизабет Рём.