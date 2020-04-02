Лима, 2 апреля, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Российские туристы, застрявшие в Перу и Бразилии из-за ограничений в связи с угрозой эпидемии коронавируса, вылетели в Москву из Лимы. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба посольства РФ в Перу.

Marvin Mutz Самолёт авиакомпании Azur Air

Сбор пассажиров был назначен в Перу на 06:00 по местному времени. Всем были выданы средства индивидуальной защиты, питьевая вода, измерена температура тела. Затем граждан при содействии ВМС Перу на автобусах перевезли на авиабазу в Лиму, откуда российские граждане вылетели самолётом российской авиакомпании Azur air в Москву.

Всего на борту самолёта находятся 232 пассажира, из них 150 граждан РФ приехали в Лиму из Бразилии. Несколько сот туристов из России лишились возможности вылететь на родину из Перу и Бразилии в связи с жёсткими ограничениями, которые правительство этих стран ввело из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке к вывозу российских граждан, застрявших в Перу и Бразилии. Их предполагается доставить бесплатным авиарейсом в аэропорт «Шереметьево» в Москве.