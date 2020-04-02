Москва, 2 апреля, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Ежедневная потребность российских регионов в медицинских масках должна быть обеспечена к середине апреля. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Дарья Драй ИА REGNUM В медицинской маске

По его словам, на сегодняшний день в стране производится уже почти полмиллиона защитных масок в сутки.

«Максимум до 20 апреля у нас вместе с лёгкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти два миллиона масок», — сказал глава Минпромторга.

По его словам, с учётом подключения дополнительных предприятий: к указанному сроку должно осуществляться производство до четырёх миллионов масок в день, что позволит покрывать ежедневный дефицит и обеспечивать запас в регионах, в медицинских учреждениях и службах, нуждающихся в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, что 19 марта Денис Мантуров обещал решить до 23 марта вопрос с дефицитом антисептических средств, однако острый недостаток данной продукции в российской аптечной сети наблюдается по сей день.