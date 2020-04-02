На Украине подтверждено 897 случаев заражения коронавирусом
Киев, 2 апреля, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Украине достигло 897, передаёт 2 апреля «112 Украина».
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Такие данные украинского минздрава приводится по состоянию на 22:00 (время местное) 2 апреля. Количество летальных исходов достигло 22. В стране 19 человек излечились.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в связи с пандемией объявлен карантин до 24 апреля 2020 г.