Пекин, 2 апреля, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Китай проводит комплекс мероприятий по предотвращения повторного проникновения в страну коронавирусной инфекции, в том числе завершает эвакуацию проживающих или обучающихся за границей, сообщает 2 апреляСиньхуасо ссылкой на заявление заместителя начальника Управления гражданской авиации КНРЛюй Эрсюэ.

Bill Larkins Самолёт авиакомпании Air China

В течение марта 2020 года организованы девять чартерных рейсов, в том числе три из Италии и шесть из Ирана. На родину возвращены почти 1,5 тысячи китайских граждан. Также запущен специальный рейс в Великобританию, который, как ожидается, вернёт домой 180 граждан КНР.

Общее количество медицинских экспертов, отправленных Китаем в нуждающиеся страны, за тот же период составило сто человек. Кроме этого, в 40 стран мира для оказания помощи в борьбе с пандемией отправлено более 2,6 тонн противоэпидемических средств. К 10 апреля в 46 посольств и консульств КНР в 12 странах за рубежом будет направлено более трехсот тонн изделий медицинского назначения, которые предназначены для китайских студентов, обучающихся за границей. 116 тонн из этого количества уже отправлены в семь стран.