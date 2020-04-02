Турин, Италия, 2 апреля, 2020, 23:11 — ИА Регнум. По мнению портала Business Insider заработок 35-летнего форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду за карьеру уже в этом сезоне составит один миллиард долларов. Таким образом, португалец станет первым в истории футболистом, достигшим этой отметки.

Jan S0L0 Криштиану Роналду

Помимо Криштиану, среди всех спортсменов лишь гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Майкл Джордан и боксер Флойд Мейвезер-младший заработали более 1 млрд долларов за карьеру.