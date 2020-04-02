Вашингтон, 2 апреля, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Общее количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в мире превысило миллион человек. Об этом 2 апреля свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в США, который ориентируется на собственные подсчёты данных, поступающих со всего мира.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

По данным университета, на настоящий момент количество выявленных случаев заражения в мире достигло 1 002 159, количество случаев летального исхода составляет 51 485.

Число выздоровевших от последствий заболевания COVID-19 составляет 208 949 человек.

Лидерами по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией является США, где насчитывается более 200 тысяч случаев, на втором месте Италия с более, чем 115 тыс. выявленных случаев заражения, на третьем месте Испания, где количество таких случаев составляет более 110 тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по подсчётам Университета Джонса Хопкинса, в мире от последствий заболевания COVID-19 скончалось более 50 тысяч человек.