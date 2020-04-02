Тирасполь, 2 апреля, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Кишинев решил воспользоваться пандемией коронавируса для «жесткой реинтеграции» Приднестровья. Такого мнения, как передает ИА REGNUM? придерживается эксперт RTAСергей Чебан.

Донор Молдавские силовики

Бушующий по миру Covid-19, по его словам, не смог остановить бурное выяснение отношений между Молдавией и ПМР, а молдавско-приднестровское урегулирование постепенно пробирается в топ информационной повестки, которую на ближайшие месяцы, казалось, полностью вытеснила тема борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Международные участники переговорного процесса, вероятнее всего, сильно удивлены тому, как Кишинев и Тирасполь решили «скрестить шпаги» в самый, мягко говоря, неподходящий момент», — продолжает Чебан.

А внешние партнеры по развитию, по словам эксперта, могут высказать вполне резонные претензии к менеджменту текущей ситуации молдавскими властями: «Им будет сложно понять, почему столь необходимые в условиях эпидемиологического кризиса ресурсы, в том числе и дипломатические, отвлечены на необходимость купирования очередных «разборок» на Днестре».

Руководство Молдавии не теряет надежд воспользоваться возникшей ситуацией в свою пользу и перекроить матрицу взаимоотношений с Тирасполем. Закрытие после ввода карантинных мер приднестровско-украинской границы позволило молдавским властям опробовать взятие под контроль приднестровского импорта и оценить возможности приведения этих процедур в соответствие с молдавскими законами.

«Безусловно, приднестровские политики будут активно противодействовать таким планам центральных молдавских властей. Поэтому на текущем этапе перед Кишиневом стоит важная задача убедить экономических агентов левобережья в тех выгодах, которые они могут приобрести от работы по общим молдавским правилам», — отметил Чебан.

Вместе с тем, по словам эксперта, уже первые довольно примитивные шаги Кишинева в этом направлении показали отсутствие системного плана работы с Приднестровьем в условиях пандемии.

«Опыт взаимодействия с фармацевтическим сегментом Приднестровья — яркий пример того, как нельзя работать с бизнесом, поскольку все гениальные задумки можно полностью похоронить даже техническими задержками с импортом социально значимой категории товаров. Что в итоге и произошло. За несколько недель Кишинев бюрократическими проволочками не только не завоевал доверия приднестровских предпринимателей, но и подарил Тирасполю целый букет дополнительных аргументов в будущих переговорах по урегулированию», — отметил Чебан.

Приднестровье, по его словам, активно сопротивляется удушающим молдавским «объятиям» и баррикадируется от остальной молдавской территории, установив более десяти дополнительных постов и заградительных сооружений.

«Какие же последствия будет иметь текущая ситуация на берегах Днестра? Есть все основания предполагать, что и в Кишиневе, и в Тирасполе отчетливо понимают: постпандемический период будет кардинально отличаться от условий последних лет, и дальнейшее сосуществование придется выстраивать в совершенно других региональных и глобальных обстоятельствах. Именно поэтому каждая из сторон старается отыграть для себя максимально выгодные позиции, которые и будут определять траекторию дальнейшего движения процесса по приднестровскому урегулированию», — подвел итог эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Молдавия блокировала ввоз лекарств на территорию ПМР. Автомобили с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели, и часть из них пропустили только после вмешательства международных посредников.

Вслед за лекарствами Молдавия заблокировала ввоз в Приднестровье компьютерной техники, необходимой для запуска дистанционного обучения приднестровских школьников и студентов в условиях карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.