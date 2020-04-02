Москва, 2 апреля, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Многие плановые медицинские учреждения, работающие в различных направлениях медицины, могут быть сейчас перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. Все их сотрудники, возможно, будут дежурить, помогая лечить заразившихся, работая фактически не по своему первоначальному профилю. Об этом 2 апреля ИА REGNUM заявил главный врач одной из клиник, челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог, кандидат медицинских наук Михаил Орджоникидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Вообще ситуация сложная. Я лично хожу защищенным, в маске-респираторе, но заметил, что далеко не все окружающие делают так же. Люди не соблюдают самоизоляцию, поскольку восприняли «каникулы», объявленные президентом, как повод отдохнуть, а не как карантин. На выходных в Москве выдалась рекордно теплая погода, и москвичи пошли жарить шашлыки. Уму непостижимо! Тысячи не верящих и непонимающих до конца ситуацию людей с детьми… Могло ли это усугубить ситуацию? Бесспорно. Более того, ни в магазинах, ни на бензоколонках многие продавцы не носят маски или носят их неправильно», — отметил врач.

Он призвал посмотреть на Италию и Испанию: «Вот яркий пример того, что случается, если люди игнорируют информацию от правительства, считая заболевание мифом. Могу со стопроцентной гарантией сказать, что это не миф… а страшная реальность. От нее не спасают ни имбирь, ни 70%-ный спирт и другие «народные» средства, которые могут лишь ослабить иммунитет. Только защита открытых участков тела — рта (маска), глаз (очки), ушей (капюшон) при выходе из дома, а также постоянная обработка рук антисептиками, чем чаще, тем лучше, позволит не заболеть».

Михаил Орджоникидзе в очередной раз подтвердил, что вирус живет до двух суток на любых поверхностях, поэтому одной маской не обойтись:

«Как понять, что заболели? Основной симптом — сухой кашель без облегчения, тяжелое дыхание, высокая температура, которая плохо сбивается. У зараженных коронавирусом ткань легких замещается фиброзной (рубцовой), отсюда возникает снижение потребления кислорода организмом, постепенно возникают необратимые изменения. Таким патологическим изменениям в основном подвержены люди в пожилом возрасте с ослабленным иммунитетом, у которых есть в анамнезе хронические заболевания. Чтобы этого не допустить, необходимо повышать иммунитет естественным путем — важно наладить правильное питание, потребление всех необходимых витаминов и микроэлементов, и аминокислот. Пища должна легко усваиваться и приносить пользу, а не вред, организм не должен тратить много энергии на её долгое переваривание. Кроме того, соблюдайте дистанцию с окружающими (не менее 2 метров). Иногда по человеку не скажешь, что он заразен, ведь болезнь может не проявляться (такие случаи зафиксированы). Но стать переносчиком вируса он способен».

Доктор также призвал принимать поливитамины, витамин С в достаточном количестве. «Не обойтись без витамина D (3−5 тыс. МЕ для взрослого), являющегося основой нашего иммунитета, и кисломолочных продуктов (натуральных йогуртов, кефира и так далее)», — резюмировал медик.