Киев, 2 апреля, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Меморандум с МВФ о кредите Киев подпишет «в ближайшие недели», сообщил 2 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «112 Украина».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем по телефону. По словам главы Украины, Киев находится «в постоянном диалоге с МВФ».

Зеленский «Уверены, что в ближайшие недели найдём полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе».

Он также заявил, что Киев ведёт переговоры о кредитовании со Всемирным банком. Ведутся переговоры и с «другими партнерами».

Зеленский «Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев рассчитывает на кредит от МВФ в размере четырёх миллиардов долларов. Первый транш, по расчётам Киева, составит два миллиарда долларов.

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