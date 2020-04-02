Москва, 2 апреля, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Власти Москвы дали пояснения по категориям граждан, на которых будет наложен штраф в случае нарушения самоизоляции. Соответствующую информацию агентству РИА Новости пояснил заместитель пресс-секретаря мэра Москвы Борис Булай.

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«В настоящий момент это направлено больше на сознательность москвичей», — сказал Булай.

Так, по его словам, если люди не будут собираться в группы, нарушать режим самоизоляции и будут покидать жилище лишь в экстренных случаях, то предпосылок к выписыванию штрафов не будет.

В то же время Булай подчеркнул, что у Москвы есть техническая возможность для введения пропускной системы в городе.