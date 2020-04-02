Санкт-Петербург, 2 апреля, 2020, 21:25 — ИА Регнум. Работодателям придется взять кредиты в банке, дабы выплатить зарплату сотрудникам, которых президент Владимир Путин отправил на оплачиваемые выходные за счет компаний до 30 апреля из-за коронавируса. Об этом заявил основатель ГК «Меди» с сетью клиник в Петербурге и Москве Тамаз Мчедлидзе у себя в Facebook.

Возможное банкротство

«Я правильно понял, чтобы выполнить требование президента, мы должны взять дополнительный кредит в банке и выплатить зарплату персоналу, так как денег нам никто не даст, пока сидим дома? И ЧС не объявил, чтобы форс-мажор не наступил?» — обратился он к своим коллегам и другим работодателям.

Мчедлилдзе предположил, что среди них может и отыскаться и такой, у кого «просто лежат деньги в банке», которыми тот готов «легко поделиться с коллективом», но сам бизнесмен к такой категории не относится.

«У меня развивающаяся компания, и не только деньги в банке не лежат, наоборот, сижу в кредитах, чтобы развиваться и создавать новые рабочие места. Получается, что у нас в стране очень опасно быть развивающейся компанией!» — сделал вывод Мчедлидзе.

Он обратился к своим подписчикам с вопросом, столкнулись ли они с похожей дилеммой, на что большинство ответило утвердительно. Многие также указали, что их компании не подпадают по кодам ОКВЭД на получение зарплатного кредита.

«Геноцид предпринимателей», — прокомментировал происходящее руководитель крупнейшего поставщика мёда в России «Медовый дом» Антон Георгиев.

Председатель правления Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России Захар Голант спрогнозировал, что уже через месяц бизнесменов будут волновать, вероятно, совсем другие проблемы, но предоставлены они будут совершенно точно сами себе и своей судьбе.

«За месяц откатиться в перспективах на 25−30 лет назад — это нужно было умудриться», — заметил он.