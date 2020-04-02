Москва, 2 апреля, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Для предотвращения разворовывания активов после падения российской экономики нужны ограничения для иностранных денег и национализация. Об этом 2 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Борис Кустодиев. Большевик. 1920

Он рассказал, что «иностранные мародёры» ожидают дна российской экономики для скупки её активов.

«У нас проходной двор, необходимо введение ограничений и запретов на движение трансграничного капитала», — предложил экономист.

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации эксперт видит в национализации.

«Это может и государство. Кстати говоря, ведь в Италии началась национализация. Экономика в Италии остановилась, а ведь надо же как-то поддерживать на плаву какие-то системозначащие предприятия. Вот они уже провели национализацию какой-то авиакомпании, они провели национализацию частных компаний, оказывающих медицинские услуги, я думаю, что в ближайшее время мы увидим национализацию авиакомпаний не только в Италии, но и в других странах. И я думаю, что это как раз самый такой оптимальный вариант, тем более что у нас самый богатый опыт национализации. Сто лет назад мы проводили национализацию. Понятно, что это был первый опыт, но сейчас мы понимаем, как проводить национализацию. Правда, я говорю, что мы понимаем, а вот в правительстве никто на эту тему даже и не думает», — отметил эксперт.